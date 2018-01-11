شركة طيران هندية تفصل طيارا صفع مساعدته أثناء رحلة جوية

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فصلت شركة الطيران الهندية ( جيت آيروويز ) طيارا ومساعدته بعد وقوع مشاجرة بينهما أثناء التحليق خلال رحلة دولية مؤخرا، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن راديو صوت أمريكا
وذكر المصدر ذاته أن قائد الطائرة – التي كانت تقل نحو 324 راكبا علاوة على طاقم مكون من 14 فردا – صفع زميلته أثناء جلوسها بجواره على مقعد القيادة لأسباب غير معروفة، مما دفعها إلى الخروج من الكابينة والصراخ
وأوضح أن الطائرة – التي كانت في رحلة خارجية من لندن إلى مومباي – هبطت بسلام.
وأشار بيان صادر عن شركة ( جيت آيروويز ) أن الشركة قررت فصل الطيار ومساعدته بعد إجراء تحقيقات في الحادث، على أن يطبق قرار الفصل فورا.