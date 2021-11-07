شركة طيران تتوقع زيادة بنسبة 50 % في أعداد الواصلين إلى الولايات المتحدة

بالمقارنة بالاثنين الماضي عندما أدخلت البلاد نحو 20 ألف مسافر.

توقعت الولايات المتحدة تدفقا من المسافرين الدوليين الذين سيعبرون حدودها جوا وبرا اليوم الاثنين بعد أن ترفع القيود عن العديد من سكان العالم والتي كانت قد فرضتها لأول مرة في أوائل 2020 للحد من انتشار مرض فيروس كورونا المستجد ” كوفيد-19″، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتتوقع شركة طيران “يونايتد إيرلاينز” زيادة بنسبة 50 % في أعداد الواصلين إلى الولايات المتحدة اليوم الاثنين بالمقارنة بالاثنين الماضي عندما أدخلت البلاد نحو 20 ألف مسافر.

وحذر إد باستيون الرئيس التنفيذي لشركة طيران “دلتا إيرلاينز” من أن المسافرين يجب أن يكونوا مستعدين للوقوف في طوابير طويلة.

وقالت دلتا إنها شهدت زيادة بنسبة 450 % في الحجوزات في الأسابيع الستة التالية لإعلان الولايات المتحدة رفع القيود بالمقارنة بالأسابيع الستة السابقة على الإعلان.

وكتب كيفن مونيوس المتحدث باسم البيت الأبيض على تويتر يقول “في حين نتوقع طلبا عاليا عندما ترفع الولايات المتحدة القيود القائمة على السفر جوا وبرا يوم الاثنين، نتخذ خطوات حاسمة لنكون مستعدين لتوفير موارد إضافية”.

إصابات كورونا حول العالم

أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا حتى أمس الأحد، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين ونحو 61 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 250 مليونا، وما يزيد عن 299 ألف إصابة، تعافى منهم 226 مليونا وأكثر من 575 ألف مصابا.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس 417 ألف و598 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6367 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (1،188 وفاة)، وأوكرانيا (793 وفاة)، والهند (519 وفاة)، وأميركا (422 وفاة)، ورومانيا (390 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: روسيا (41،335 إصابة)، وأميركا (32,479 إصابة)، وبريطانيا (30,693 إصابة)، وتركيا (27,474 إصابة)، وألمانيا (26,389 إصابة).

وما تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (775،095 وفاة)، والبرازيل (609,417 وفاة)، والهند (460,787 وفاة)، والمكسيك (289,674 وفاة)، وروسيا (245,635 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا (47،313,412 إصابة)، والهند (34,354,966 إصابة)، والبرازيل (21,874,324 إصابة)، وبريطانيا (9,272,066 إصابة)، وروسيا (8,755,930 إصابة).