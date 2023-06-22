شركة طيران الرياض توقع اتفاقية لشراء 90 محركا طراز طراز GEnx-1B

أعلنت شركة “طيران الرياض”، عن اتفاقية لشراء 90 محركا من طراز GEnx-1B من شركة جي إي أيروسبيس (GE Aerospace) لتشغيل أسطولها الجديد من طائرات بوينج787-9 دريملاينر.

وتتضمن الاتفاقية أيضاً توفير محركات احتياطية وخدمات (TrueChoice) للصيانة.

تم توقيع الاتفاقية على هامش معرض باريس الجوي في جناح طيران الرياض، حيث استعرضت الشركة في مشاركتها الدولية الأولى طائرة بالتصميم الخارجي، وذلك بعد أن حلقت فوق أجواء مدينة الرياض تزامنا مع الكشف عن هويتها البصرية الجديدة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “طيران الرياض”، توني دوغلاس، إنه تؤكد هذه الاتفاقية عزيمتنا على زيادة أعداد المسافرين من وإلى المملكة العربية السعودية من خلال ربطهم بأكثر من 100 وجهة حول العالم .

وتابع: إنها خطوة تمثل بداية شراكات استراتيجية في منظومة الطيران حيث نعمل على تأسيس شركة طيران رائدة تتبنى أفضل ممارسات الاستدامة وتقدم تجربة استثنائية لضيوفنا المسافرين.

من جانبه، قال راسل ستوكس، الرئيس والمدير التنفيذي للمحركات والخدمات التجارية لشركة “جي إي أيروسبيس” (GE Aerospace) : “نفخر في “جي إي أيروسبيس” بأن نصبح شريكاً استراتيجياً لـطيران الرياض ودعم خطتها الطموحة بإطلاق رحلات دولية طويلة المدى، وتزويدها بمحركات GEnx لطائرات بوينغ 787 والتي تدمج الأداء الاستثنائي والكفاءة في استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية”.

وتعد هذه الشراكة مع شركة جي إي أيروسبيس (GE Aerospace) الأولى لمحركات أسطول “طيران الرياض” الجديد المكون من طائرات بوينغ دريملاينر من طراز 787-9 ، حيث تم جدولة استلام أول طائرة ذات البدن العريض في بداية 2025.

ومنذ دخولها الخدمة عام 2011، قدمت محركات GEnx ما يقرب من 50 مليون ساعة طيران.

وتعتبر المحركات الأسرع مبيعاً والأعلى أداءً بتاريخ “جنرال إلكتريك” مع ما يقرب من 3000 محرك في الخدمة وتحت الطلب، بما في ذلك محركات الاحتياط.

يذكر أن محركات GEnx-1B تشغّل طائرتين من أصل ثلاث طائرات بوينغ 787 في الخدمة، ويحقق المحرك أيضاً وفورات بنسبة 1.4٪ في استهلاك الوقود عن كل مهمة نموذجية لطائرات بوينغ 787، بما يعادل 300,000 دولار لكل طائرة سنوياً، إضافة إلى تحييد انبعاثات تقدر بنحو 2 مليون رطل من ثاني أكسيد الكربون لكل طائرة سنوياً.

كما تعتبر محركات GEnx نقلة نوعية في تكنولوجيا الدفع، حيث تستخدم “جنرال إلكتريك” في تصنيعها مواداً خفيفة الوزن ومتينة، وذلك وفقاً لعمليات تصميم متقدمة بهدف خفض الوزن وتحسين الأداء والحد من أعباء الصيانة، ما يجعلها الخيار المفضل والأكثر موثوقية للرحلات الطويلة.

وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات محركات GEnx تتقاسمها كل من شركة “آي إتش آي” (IHI) اليابانية، و”جي كيه إن إيروسبيس إنجاين سيستيمز” (GKN Aerospace Engine Systems) من المملكة المتحدة، و”إم تي يو” في ألمانيا، و”تيك سبيس إيرو” التابعة لـ “سافران” في بلجيكا، و”سافران إيركرافت إنجاين” في فرنسا، و”سامسونج تيك وين” الكورية.