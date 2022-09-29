شركة «طوكيو» تبحث مع وزير النقل إدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع لمترو الأنفاق

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير زيارة إلى مركز تدريب طوكيو مترو، خلال زيارته لدولة اليابان، كان في استقباله رئيس الشركة التي أنشئت عام 1926 وتقوم بإدارة وتشغيل وصيانة 9 خطوط مترو بالعاصمة اليابانية طوكيو بإجمالي أطول 195 كم، والتي تنقل حالياً 5.2 مليون راكب يوميا وهو المركز المختص بتدريب جميع العاملين على كافة أعمال تشغيل والصيانة لتوفير أعلى مستوى للأمان والسلامة للراكب.

وأكد رئيس شركة طوكيو مترو أن الشركة قدمت عرضا لصيانة الخط الثاني للمترو كما تباحث الجانبان حول قيام شركة طوكيو مترو بإدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع لمترو الأنفاق، حيث أبدى رئيس طوكيو مترو الاهتمام الكبير لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع بالشراكة مع متسوبيشي اليابانية.

ثم قام وزير النقل بجولة تفقدية داخل مركز التدريب، حيث اطلع خلالها على كيفية تدريب العاملين على صيانة ماكينات عبور الدخول والخروج وصيانة كافة الأنظمة بكافة المعدات والأنظمة بالمحطات، كما شاهد الوزير اعمال التدريب التي تتم في خط مترو ريل الذي يبلغ طولة 700 متر لتدريب العاملين بالإضافة الى اطلاعه على كيفية تدريب قائدي القطارات على احدث أنواع المحاكيات.

وتوجه الوزير بعد ذلك لزيارة احدي ورش شركة طوكيو مترو والخاصة بخط TOZAI، حيث شاهد نظام عمل الورشة وكافة اعمال الصيانة بها (الوقائية، والخفيفة، والجسيمة) التي تستغرق حوالي شهر بالإضافة الي مشاهدة اعمال فحص الشروخ في البواجي والاكسات باستخدام الموجات الفوق صوتية، حيث أوضح مسئول الشركة ان هدف الشركة من كافة اعمال الصيانة ان يصل عمر القطار في التشغيل من 40 الي 50 عاماً ورفع معدلات السلامة والأمان وان الشركة تقوم حالياً بإعادة تأهيل 14 قطارا من قطارات خط TOZAI.

وفي سياق اخر، عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع نائب رئيس الجايكا لبحث التعاون المشترك في مجال مترو الانفاق، وفي بداية اللقاء أكد الوزير على عمق العلاقات المصرية اليابانية والتعاون المثمر بين الجانبين في العديد من المجالات ومنها مجال النقل وخاصة مشروعات مترو الأنفاق.

كامل الوزير: نسعى لاستمرار وزيادة التعاون مع الجانب الياباني

وأشار إلى تطلعه إلى استمرار وزيادة التعاون مع الجانب الياباني نظرا لما تملكه اليابان من خبرات وتكنولوجيا حديثة، لافتا الى الاهتمام الكبير من الجانب المصري للمشاركة في جنازة رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي والذي وصفه بأنه كان رجلاً محباً للسلام والتنمية وصديقا مخلصا لمصر، موضحا أن مصر كانت قد أطلقت اسمه قبل ذلك علي محور مروري هام في القاهرة وهو محور (شينزو آبي) تقديراً لدور الرجل في التعاون الكبير مع مصر.

ومن جانبه أكد نائب رئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) الشكر لوزير النقل على المشاركة في جنازة رئيس الوزراء الياباني الأسبق وهو ما يجسد عمق العلاقات المصرية اليابانية، ثم تناقش الجانبان الموقف التنفيذي للخط الرابع للمترو، حيث تم استعراض أعمال الجزء الغربي من الأعمال المدنية للمشروع (حدائق الأشجار – المساحة)، والذي يقوم بتنفيذه اتحاد شركات “المقاولون العرب – بتروجت – كونكورد – حسن علام”، حيث تم تسليم عدد المحطات من حدائق الأشجار حتى محطة الرماية بكامل المساحة للمقاول، ومن محطة الأهرامات إلى محطة المساحة تسليما جزئيا.

أما فيما يتعلق بأعمال الجزء الشرقي من الأعمال المدنية للمشروع (المساحة – الفسطاط) فجاري ترسية الاعمال على شركة أوراسكوم للمقاولات، حيث تم الانتهاء من الفحص الفني وجاري اعمال الفحص المالي.

استعراض ما يخص الأعمال الكهروميكانيكة والسكة والورشة

كما تم استعراض ما يخص الأعمال الكهروميكانيكة والسكة والورشة، حيث تم توقيع عقد تنفيذ الأعمال مع اتحاد شركات “ميتسوبيشى/أوراسكوم”، وتم دخول العقد حيز التنفيذ، ويتم حالياً أعمال التصميمات، كما تم ترسية اعمال توريد الوحدات المتحركة على شركة ميتسوبيشي، حيث طالب الوزير بسرعة الانتهاء من تصميمات الاعمال الكهروميكانيكية وكذلك الوحدات المتحركة.

كما تم بحث آخر المستجدات الخاصة بتقديم الجانب الياباني منحة لتمويل دراسة مد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو إلى مدينة الفردوس جنوباً لمسافة 4,5 كم سطحياً لخدمة قطاعات مدينة 6 أكتوبر الواقعة جنوب طريق الواحات البحرية ولخدمة الكثافة السكانية وتوفير وسيلة نقل كهربائية وصديقة للبيئة بهذه المنطقة، وتحقيق التكامل مع وسائل النقل الأخرى بالمنطقة، علاوة على ذلك مرور مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – مرسى مطروح) بالقرب من هذه المنطقة.

كما تم التباحت حول التعاون في التمويلي للمرحلة الثانية من الخط الرابع الممتدة من الملك الصالح حتى الرحاب بالقاهرة الجديدة والمرحلة الثالثة المخططة من الرحاب حتى العاصمة الإدارية الجديدة موازية لمسار طريق السويس لربط مدن الرحاب ومدينتي والشروق وبدر على أن تلتقى المرحلة الثالثة مع القطار الكهربائي الخفيف LRT في مدخل العاصمة الإدارية.

كما طالب وزير النقل نائب الجايكا بعمل دراسة لتخطيط النقل بمدينتي القاهرة والإسكندرية أسوة بما يتم من تخطيط للنقل في طوكيو من خلال تدريب مهندسين مصريين في طوكيو والدفع عدد من خبراء النقل اليابانيين في مصر.

كما عقد الوزير اجتماع موسعا مع المكتب الاستشاري اورينتل استشاري مشروع الخط الرابع للمترو، حيث أكد الوزير على ضرورة الاشراف التام على كافة المراحل التنفيذية للمشروع وأن يكون التنفيذ وفقا لقياسات الجودة العالمية نظرا لأهمية الخط الرابع للمترو ودوره المستقبلي فى خدمة المناطق الأثرية بالجيزة والمتحف المصري الكبير، وربط أقصى غرب القاهرة الكبرى بأقصى شرقها، فضلا عن استيعاب حركة النقل السطحي الكثيفة على مسار الخط مثل منطقة الهرم، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بإقليم القاهرة الكبرى، والقضاء على مشكلة التلوث البيئي.