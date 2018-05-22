شركة طاقة نمساوية: لم نوقف مشاريعنا في إيران.. لكننا نراقب التطورات

رويترزقالت مجموعة أو.إم.في النمساوية للطاقة، اليوم الثلاثاء، إنها لم توقف مشاريعها المزمعة للطاقة في إيران رغم انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق نووي دولي، لكنها لم تنفذ حتى الآن أي استثمارات هناك.وأبلغ يوهان بلينينجر، رئيس عمليات المنبع، في الاجتماع السنوي للمساهمين في فيينا، بأن المجموعة ت

رويترز

قالت مجموعة أو.إم.في النمساوية للطاقة، اليوم الثلاثاء، إنها لم توقف مشاريعها المزمعة للطاقة في إيران رغم انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق نووي دولي، لكنها لم تنفذ حتى الآن أي استثمارات هناك.

وأبلغ يوهان بلينينجر، رئيس عمليات المنبع، في الاجتماع السنوي للمساهمين في فيينا، بأن المجموعة تراقب عن كثب التطورات السياسية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال ”المشروع لم يتوقف. إنه مستمر“، وأضاف: ”لم يتم تنفيذ أي استثمارات حتى الآن“.

ووقعت أو.إم.في مذكرة تفاهم في مايو 2016 لمشاريع في منطقة زاجروس بغرب إيران وحقل بارس في الجنوب. وفي يونيو 2017، أعلنت أو.إم.في وجازبروم نفت الروسية مذكرة تفاهم للعمل في قطاع النفط الإيراني.