شركة طاقة مكسيكية تقلص إنتاج النفط بعد انفجار هائل في إحدى منصاتها

قلصت شركة الطاقة الوطنية المكسيكية (بيمكس) إنتاج النفط بنحو 700 ألف برميل، أي أكثر من ثلث إنتاجها اليومي، بعد انفجار هائل في إحدى منصاتها، يوم الجمعة، الذي أودى بحياة شخصين على الأقل.

أكد أوكتافيو روميرو، الرئيس التنفيذي لشركة “بيميكس”، في مقطع فيديو مساء السبت، أنَّ الشركة تعمل على استعادة طافتها الإنتاجية، مضيفاً أنَّ الإنتاج تعافى بالفعل إلى 600 ألف برميل حتى ذلك الحين.

وفي وقت سابق، أفادت “بلومبرج نيوز” أنَّ الشركة فقدت يوم السبت حوالي 450 ألف برميل نفط، وأكثر من 560 مليون قدم مكعب من الغاز من إجمالي إنتاج “كو مالوب زاب” ، أي 11% تقريباً من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي لشركة “بيمكس”، وذلك بعدما قررت الشركة وقف الإنتاج هناك بسبب تدابير الطوارئ، وفقاً لشخص على دراية بالوضع.