شركة ضمان CGC والبنك الإفريقي للتنمية يبحثان سبل التعاون لتمويل أصحاب الأعمال

بحثت شركة ضمان CGC مع وفد مجموعة البنك الأفريقي للتنمية سبل دعم الجهود بين الجانبين، من أجل دعم شباب رواد الأعمال والتركيز علي مشاركة المرأة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، متضمنه مشروعات مكافحة التغييرات المناخية من خلال العمل علي توفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بتطوير منتجات ضمان مستحدثه تتناسب وتتفق مع متطلبات هذه الفئه ومتغيرات السوق القائمة.

شارك في الاجتماع كل من

، برئاسة نجلاء بحر العضو المنتدب للشركة، ومجموعة من قيادات البنك الأفريقي للتنمية برئاسة سولومون كوينور نائب الرئيس بمجموعة البنك الأفريقي للتنمية.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وتعليقًا على نتائج الاجتماع، ثمنت نجلاء بحر العضو المنتدب لشركة ضمان CGC، جهود مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بمصر ودعمه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومبادرته الحديثة الداعمة لتوفير التمويل اللازم لأصحاب الأعمال من الشباب وخاصه المرأة، ودوره الفعَّال في دعم تمويل المبادرات الاجتماعية والخضراء على مستوى القاره، وفي مصر بصفة خاصة.

وأكدت «بحر» على أهمية دور الضمان في التخفيف من آثار التحديات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق المالية العالمية في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم، وذلك من خلال قدرته الخاصة على سرعة تطوير وطرح منتجات ضمانيه تتوافق مع حاجة السوق المتغيرة، وتمكن أصحاب الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستمرار في متابعه أعمالهم.

وأوضحت أن شركة ضمان CGC نجحت بالتعاون مع بنوك مصر في توفير تمويل تعدى 269 مليار جنيه، لأكثر من 206 ألف شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بنهاية الربع الأول من عام 2023، و توجيه أكثر من 50% من حجم هذه التمويلات للشباب و23% للمرأة.

كما نجحت الشركة من خلال برنامج “انجز” ومنصته الرقمية الحديثة، من الوصول إلى مجموعة جديدة من فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي لم يسبق لها التعامل مع البنوك، وهو ما يعكس التوجه الجديد للشركة بالوصول المباشر إلى أصحاب الأعمال والشباب ودعم فرص عمل جديدة باستخدام التقنيات الحديثة، والمنصة الرقمية للبرنامج لتوفير التمويل اللازم من خلال الشركاء من البنوك بأفضل الأسعار وبأقل الإجراءات والمستندات، وبدون مصاريف إضافية، مع امكانية توفير فرص الدعم الفني والمعلوماتي والتي تمكن أصحاب الأعمال من حسن استغلال التمويل المتاح.

وقالت بحر إن الشركة في سبيلها لتحقيق هدفها الرئيسي لدعم أصحاب أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في توفير فرص العمل للشباب، وتمكينهم من الوصول للخدمات المالية وغير المالية. كما تسعي للمزيد من التعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية والبنك الأفريقي للتنمية، وتتطلع للمزيد من تبادل الخبرات والتعاون بهذا الشأن.

ومن جانبه، أكد سولومون كوينور نائب الرئيس بمجموعة البنك الأفريقي للتنمية أن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تعد أحد شركاء التنمية الرئيسيين في مصر.

وأشار إلى اهتمام مجموعه البنك الأفريقي للتنمية بدور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في رفع مستوى القطاع الخاص وتوفير فرص عمل للشباب وخاصه المرأة، والمشاركة في جهود التنمية المستدامة، وتوجه مجموعه البنك من خلال مبادرته الحديثة والخاصة بدعم تمويل أصحاب الأعمال من الشباب وأهميه دور الضمان الجوهري في الحد من مخاطر هذا التمويل لتشجيع المؤسسات المالية المختلفة علي دعم هذا التوجه.

يذكر أن شركة ضمان CGC هي الشركة الوحيدة المنوط لها إصدار الضمانات في مصر، من خلال الدعم الحكومي والدولي الميسر لها منذ بدء عملها في عام 1991 كشركة مصرية مساهمة تتبع معايير التشغيل الدولية للضمان وتخضع لرقابه