شركة صينية تطرح على رئيس الوزراء مشروعا للاستفادة من المياه الناتجة عن تحلية البحر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا، مساء الأربعاء؛ لاستعراض مقترح مقدم من شركة صينية للاستفادة من المياه المتخلفة عن مشروعات تحلية مياه البحر في استخلاص المعادن .

في مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالعرض المقدم من الشركة الصينية والخاص بإمكانية الاستفادة من المياه المتخلفة عن عمليات تحلية مياه البحر بتقنية محددة في استخلاص المعادن منها وفصلها، في ظل التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر خلال المرحلة الحالية، وقال: نأمل أن يساهم هذا المقترح في تحقيق عوائد ذات جدوى اقتصادية.

وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى العرض المقدم اليوم من مسئولي شركة تيدا، نيابة عن شركة (تيان إي) المسئولة عن هذا المشروع.

وقدم المسئولون الصينيون عن شركة تيدا الشكر لرئيس مجلس الوزراء على الدعوة لحضور الاجتماع، مشيرين إلى أن مشروع شركة ” تيان إي”، التي تعد من أكبر الشركات التي تستخرج المعادن من مخلفات المياه المالحة.

وأشاروا إلى نجاحهم في جذبها للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وأوضحوا في هذا الصدد حجم المنتجات التي يمكن استخراجها من المياه المتخلفة عن التحلية، مؤكدين في الوقت نفسه أن جميع هذه المنتجات ستكون مخصصة للتصدير، ويمكن أن تدر أرباحا بقيمة 40 مليون دولار سنويا.

وقالوا أنه في حال زيادة عدد المحطات التي سيتم ضمها للمشروع من شأنها أن تحقق عائدا دولاريا أكبر قد يصل إلى نحو 120 مليون دولار سنويا.

وأعرب المسئولون الصينيون عن تطلعهم لدعم رئيس الوزراء لهذا المشروع المقترح، حتى يتسنى سرعة تنفيذه في أقرب وقت، لافتين إلى أن التقنية التي ستستخدم في هذا المشروع تم تطبيقها منذ عدة سنوات في الصين، وليس لها أي أضرار بيئية، ويتم حاليا التفاوض من أجل تنفيذ مشروعات أخرى مثيلة بدول الخليج.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من المحطات المتوافرة لتحلية مياه البحر التي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ هذا المشروع بها، وتم شرح مكونات تلك المحطات، وكميات المياه المتخلفة المتوقعة من تحلية مياه البحر، وأوجه الاستفادة من كميات المياه الناتجة عن التحلية، والعوائد الاقتصادية المتوقعة بعد تنفيذ هذا المقترح.

ووجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة مع مسئولي الشركة لبحث تفاصيل هذا المشروع المقترح، وشرح تفاصيل التقنية المستخدمة.