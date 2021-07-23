اقتصاد وأسواق

شركة صينية تصدر 1000 وحدة آلات بناء لأمريكا الجنوبية

فازت الشركة بمناقصة مشروع كبير في أمريكا الجنوبية في بداية العام الجاري
المال - خاص 5:06 م, الجمعة, 23 يوليو 21 5:06 م, الجمعة, 23 يوليو 21

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صدرت شركة مجموعة “شيويتشو” المحدودة لآلات البناء حوالي 1000 وحدة من آلات البناء إلى أمريكا الجنوبية مؤخرا، ما سجل أكبر طلب للصادرات لمرة واحدة في قطاع آلات البناء بالصين منذ خمس سنوات.

ووفقا لوكالة أنباء “شينخوا” قال لو تشوان رئيس الشركة، إن حجم صادرات الشركة في النصف الأول من العام الجاري ارتفع بنسبة أكثر من 70 بالمائة على أساس سنوي، مضيفا أن التصدير الأخير يرمز إلى القوة التنافسية لشركات آلات البناء الصينية مع نظيرتها الدولية.

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بيد أنه أكد أن التوسع في السوق الدولية لا يعتمد على جهود شركة منفردة، بل يعتمد على التكامل العميق بين سلسلة العرض والسلسلة الصناعية وسلسلة القيمة.

وفازت الشركة بمناقصة مشروع كبير في أمريكا الجنوبية في بداية العام الجاري، وقدمت شركة “كوسكو” الصينية المحدودة للشحن خدمات الشحن لحل مشاكل الشحن والتكاليف في ظل جائحة كوفيد-19 العالمية.

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وقال تشيان مينغ نائب المدير العام لشركة كوسكو الصينية المحدودة للشحن، إنه تم اتخاذ إجراءات لضمان الشحن للتجارة الخارجية وتخفيف الاختلاف بين العرض والطلب في نقل الحاويات للعملاء في ظل اختلال سوق الشحن الدولية بسبب الجائحة.

وحتى الآن، أقامت شركة مجموعة “شيويتشو” المحدودة لآلات البناء تحالفا مع أكثر من 80 شركة صينية لاقامة منصة للنقل العالمي والتعاون مع كبار العملاء في الخارج.

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وصدرت الشركة منتجاتها إلى 187 دولة ومنطقة حاليا، بما فيها 97 بالمائة من البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق.

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بقلم المال - خاص

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