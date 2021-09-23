شركة صينية تخطط لبدء تجربة لإنتاج لقاح كورونا عن طريق الأنف

الشركة تسعى للاستعانة بمتطوعين يبلغ عددهم 40 ألفا من البالغين للمشاركة في تجارب المرحلة الثالثة السريرية.

كشف سجل تجارب سريرية أن شركة بكين وانتاي الصينية للصيدلة الحيوية تعتزم بدء تجربة كبيرة في الشهر المقبل للقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وهو على هيئة بخاخ للأنف.

ووفقا لبيان منشور على سجل التجارب السريرية الصيني أمس الأربعاء فإن الشركة تسعى للاستعانة بمتطوعين يبلغ عددهم 40 ألفا من البالغين للمشاركة في تجارب المرحلة الثالثة السريرية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وذكر السجل أنه سيجري تطعيم المشاركين بجرعتي اللقاح المختبر أو لقاح وهمي بفارق أسبوعين بين الجرعتين.

ولم يذكر البيان عدد البلدان التي ستختبر فيها الشركة لقاحها، لكنها قالت إن لجنة أخلاقيات في الفلبين وافقت على الدراسة مما يزيل بعض العقبات ويمهد الطريق لإجراء تجربة هناك.

وقال ممثل لشركة بكين وانتاي إن التسجيل لا يعني أن الشركة بدأت رسميا تجارب المرحلة الثالثة، مضيفا أنها تنتظر المزيد من الوثائق من السلطات لكنه لم يذكر من أي بلد.

وهذا اللقاح بديل للقاحات الشائعة التي تؤخذ عن طريق الحقن. ويمكن للقاح البخاخ أن ينتج رد فعل مناعيا في الشعب الهوائية عن طريق محاكاة العدوى الطبيعية بفيروس تنفسي.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” حول العالم ارتفع إلى 230 مليون و90 ألفا و110 حالات.

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و719 ألفا و197 وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: أميركا (2،228 وفاة)، والبرازيل (839 وفاة)، وروسيا (817 وفاة)، والمكسيك (815 وفاة)، وماليزيا (487 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أمريكا (133،620 إصابة)، والبرازيل (36،473 إصابة)، وبريطانيا (34،460 إصابة)، والهند (31،957 إصابة)، وتركيا (28،168 إصابة)، فيما لا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (699،748 وفاة)، والبرازيل (592،357 وفاة)، والهند (446،080 وفاة)، والمكسيك (273،391 وفاة)، وروسيا (200،625 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا (43،404،877 إصابة)، والهند (33،563،421 إصابة)، والبرازيل (21،283,567 إصابة)، وبريطانيا (7,530,103 إصابات)، وروسيا (7,333,557 إصابة).