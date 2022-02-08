شركة صرف صحي الإسكندرية تستعرض إمكاناتها بندوة إدارة الأزمات والكوارث

افتتح اللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صرف صحي الإسكندرية ندوة إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر برئاسة الوزراء بهدف الارتقاء بقدرات العاملين في مواجهة الكوارث تحت إشراف اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث برئاسة مجلس الوزراء وحضور اللواء حسام أنور مستشار أكاديمية ناصر العسكرية ودكتورة إلسا ستوت ممثل مكتب اليونسكو، وذلك للتوعية بدور وإمكانيات شركة صرف صحي الإسكندرية في التعامل مع الأمطار الغزيرة بقاعة المؤتمرات بمركز التدريب بمحطة التنقية الشرقية لشركة صرف صحي الإسكندرية .

سبق الندوة مرور وتفقد د.جاكلين عاذر نائب محافظ الإسكندرية لاصطفاف سيارات ومعدات شركة صرف صحي الإسكندرية.

وبدأت الندوة بعرض إمكانيات الشركة وبداية الأزمة بعد أحداث ٢٠١٥ وتولي اللواء محمود نافع مسئولية رئاسة مجلس ادارة شركة صرف صحي الاسكندرية والتنسيق وبداية تكليفه بقيادة لجنة التعامل مع الأمطار في المحافظة.

وأشار اللواء محمود نافع الي خطة الاستعداد التي تبدأ من شهر مارس من كل عام للتطهير ورفع الكفاءة وإعداد فرق الطوارئ بعدة سيناريوهات ثم المحاكاة لمعرفة المشاكل الموجودة وحلها قبل موسم الشتاء.وعند بداية الشتاء التنسيق مع جميع الجهات التنفيذية تحت اشراف وتوجيهات محافظ الإسكندرية والتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة مواعيد التقلبات الجوية والاستعداد قبلها بـ ٢٤ ساعة بتمركز السيارات وفرق الطوارئ بالمناطق الساخنة.

وأكد نافع أن التعامل مع الأمطار الغزيرة والتجمعات اثناء حدوث الأمطار هو أصعب مرحلة للظروف الصعبة التي يواجهها العاملون والسائقين علي مدار ٢٤ ساعة.

وتابع: إن الهدف هو تحقيق الأمان والسيولة المرورية في جميع محاور وميادين المحافظة لتسهيل حياة المواطنين اثناء الأمطار الغزيرة.

وصرح اللواء محمد عبد المقصود إن مجهودات العاملين بالشركة تحت قيادة اللواء محمود نافع محل اهتمام وتقدير كبيرين للظروف الصعبة التي يمرون بها، وأن المشاهد التي نراها من أمطار غزيرة ورياح شديدة وارتفاع لموج البحر وثلوج وانخفاض لدرجات الحرارة يوضح مدى تأثير التغيرات المناخية وأن الأثر السلبي لتلك التغيرات يمس المواطن بشكل كبير.. ويتطلب ذلك جهود كبيرة من العاملين بشركة صرف صحي الإسكندرية للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، نراها اليوم في انتشار السيارات والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

وثمنت دكتورة إلسا ستوت ممثل منظمة اليونسكو الإجراءات والجهود التي تقوم بها شركة صرف صحي الإسكندرية عظيمة وان مزيد من التعاون قريبا لاستغلال الخبرات التي أكتسبتها الشركة في التعامل مع الأزمات ونقلها اقليميا للدول المجاورة.