شركة «شل» تعتزم بيع حصصها في حقول نفط بحر الشمال

تعتزم شركة “شل” بيع حصصها في حقول نفط بحر الشمال ، حسب مواد تسويقية اطلعت عليها “بلومبرج نيوز”.

تتضمن الأصول حصتي ملكية أقلية في حقلين تديرهما شركة “بي بي”، وحصة ملكية في حقل استكشاف تديره أيضاً “بي بي” في مياه شرق أسكتلندا.

امتنع متحدث باسم “شل” عن التعليق على الموضوع.

حقول نفط بحر الشمال

ترتبط كافة المواقع بمنشأة معالجة مركزية فيما يُعرف باسم “مشروع منطقة الحوض الشرقي”.

تمتلك “شل” حصة تبلغ 25% في حقل الإنتاج في مادوس، وحصة 21% في حقل مدينة ميرين في المنطقة ذاتها.

وتصل تقديرات صافي الإنتاج إلى 1,000 برميل يومياً.

تشير التقديرات إلى أن حقل كيت، الذي تمتلك “شل” فيه حصة تصل إلى 25%، يحتوي على 180 مليون برميل من النفط الخام.

سيكون بإمكان مقدمي العروض المحتملين، الوصول إلى مركز البيانات الخاص بالمشروعات في يناير المقبل، مع تقديم عروض الشراء مع حلول منتصف أبريل المقبل، حسبما ورد في المواد التسويقية.