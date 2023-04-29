شركة «شل» تبيع حصة 27% في مشروع «براوز» للغاز الطبيعي في أستراليا

باعت شركة “شل” حصتها البالغة 27% في مشروع “براوز” للغاز الطبيعي البحري كثيف الكربون قبالة الساحل الشمالي الغربي لأستراليا، لشركة “بريتش بتروليوم” .

قالت “شل” في بيان اليوم السبت: “الأصول لم تعد ملائمة لاستراتيجية محفظتنا العالمية”، وذلك دون توضيح لحجم الصفقة،و يخضع البيع لموافقات الجهات التنظيمية.

مشروع براوز للغاز الطبيعي

وفقاً لمتحدث باسم شركة بريتش بتروليوم، فالصفقة الجديدة تجعل حصة الشركة في المشروع 44٪ .

أضاف المتحدث: “نعتقد في الشركة أن تطوير موارد الغاز بالمشروع يمكن أن تساهم بشكل كبير في أمن الطاقة بأستراليا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ”.

المشروع يُعد أحد أكبر حقول الغاز غير المستغلة في البلاد، ولديه القدرة على إنتاج 11.4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال والغاز المنزلي سنوياً.

عارض نشطاء المناخ المشروع، الذي سينتج ما لا يقل عن 70 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون على مدار 30 عاماً من العمليات ، لأنه سيولّد المزيد من التلوث في إنتاج الغاز مقارنة بالمشاريع الأسترالية الرئيسية الأخرى.

يتم تشغيل المشروع من قبل “وودسايد إنرجي ليمتد” بالشراكة مع “شل” و”تشاينا ناشيونال بتروليوم” و”بريتش بتروليوم” وشركة “اليابان أستراليا للطاقة” ، وذلك وفقاً لموقع شركة “شل” الرسمي.