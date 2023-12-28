شركة شحن بحري: 125 سفينة فقط حولت مسارها إلى رأس الرجاء الصالح

كشف تقرير حديث أصدرته شركة Linerlytica المتخصصة في الشحن البحري، أن عدد السفن التي قامت بتحويل مسارها من قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح إلى مستوى قياسي ليبلغ 125 سفينة حتى 24 ديسمبر.

وبالتزامن مع اندفاع البضائع المعتاد قبل حلول العام الصيني الجديد، الذي يبدأ في 10 فبراير 2024، انتقل الوضع إلى سوق الشحن، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر شنغهاي للشحن بالحاويات (SCFI) بنسبة 15% في 22 ديسمبر.

وارتفعت الأسعار في آسيا وشمال أوروبا بنسبة 46% تقريبًا على أساس أسبوعي، لتصل إلى 1,497 دولارًا أمريكيًا/وحدة مكافئة لعشرين قدم، في حين ارتفعت أسعار آسيا-البحر الأبيض المتوسط بنسبة 31% تقريبًا لتصل إلى 2,054 دولارًا أمريكيًا/وحدة مكافئة لعشرين قدم، حيث يفرض مشغلو الخطوط الملاحية المنتظمة رسومًا إضافية في موسم الذروة وارتفاعًا في تكاليف الشحن. -أنواع (FAK) معدلات.

وتتوقع Linerlytica أن تتجاوز منطقة آسيا وشمال أوروبا 2000 دولار أمريكي لكل حاوية نمطية هذا الأسبوع مع المزيد من الزيادات في الأسعار في المستقبل مع استفادة شركات النقل من النقص الذي يلوح في الأفق في المساحة في يناير.

وقد ارتبطت أسعار الشحن عبر المحيط الهادئ باضطرابات البحر الأحمر والنقص المتوقع في السعة في يناير، خاصة على خدمات الساحل الشرقي التي تأثرت بالقيود المفروضة على قناة بنما وكذلك تحويل قناة السويس إلى طريق كيب، وفقا لتقرير الشركة.

وأوضحت Linerlytica: “لم ترتفع الأسعار إلى الساحل الغربي كثيرًا بالمقارنة، مع استمرار فتح السعة على جميع الممرات حيث لا تتأثر السعة الحالية بتحويلات قناة السويس، على الرغم من أن شركات النقل لا يزال بإمكانها نقل بعض السعة إلى أوروبا بسبب المساحة التي تلوح في الأفق.

وفي نفس السياق أعلنت شركة MSC أنه في 26 ديسمبر الجاري تعرضت سفينة الحاويات MSC UNITED VIII، التي تبلغ سعتها 8200 حاوية مكافئة، لهجوم أثناء عبورها البحر الأحمر.

وذكرت شركة النقل المحيطية السويسرية الإيطالية أن “السفينة أبلغت سفينة حربية قريبة تابعة لقوة مهام تابعة للتحالف بالهجوم، وقامت بمناورات مراوغة وفقًا للتعليمات”.

ووفقا لإعلان الشركة، فإن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات ويجري إجراء تقييم شامل للسفينة.

وقع الحادث في 26 ديسمبر في حوالي الساعة 12:25 بالتوقيت العالمي جرينتش بينما كانت السفينة التي ترفع علم ليبيريا في طريقها من ميناء الملك عبد الله في المملكة العربية السعودية إلى ميناء كراتشي في باكستان.

صرحت MSC، “إن أولويتنا الأولى تظل حماية حياة وسلامة البحارة لدينا، وإلى أن يتم ضمان سلامتهم، ستستمر MSC في إعادة توجيه السفن المحجوزة لعبور السويس عبر رأس الرجاء الصالح”.