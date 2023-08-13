شركة سياحة: مصر وتركيا تستقبلان أعدادا كبيرة من السياح البريطانيين بسبب فرق العملة

كشفت شركة سياحة عن تدفق السائحين البريطانيين إلى تركيا ومصر بأعداد كبيرة للاستفادة من فرق العملة الناجم عن تراجع أسعار صرف العملات المحلية أمام الجنيه الإسترليني، بحسب وكالة بلومبرج.

قالت شركة أون ذا بيتش إن عدد الحجوزات التي تلقتها للرحلات الصيفية إلى تلك الوجهات يزيد عن ضعف المستوى منذ عام 2019 ، قبل جائحة فيروس كورونا.

وعزت ذلك جزئيًا إلى انخفاض قيمة الليرة التركية والجنيه المصري مقابل الجنيه الاسترليني خلال تلك الفترة.

تضاعف عدد الليرات التي يمكن شراؤها مقابل الجنيه البريطاني أربع مرات من حوالي ثمانية في عام 2019 إلى 34 ليرة حاليًا.

فرق العملة ينعش السياحة

بات السياح الذين يزورون مصر يحصلون على ما يقرب من ضعف العملة المحلية مقابل الجنيه الاسترليني مقارنة بما كانت عليه قبل أزمة الفيروس.

وقالت أون ذا بيتش إن الارتفاع الحاد في سعة الطيران أدى أيضًا إلى زيادة الطلب على العطلات في تركيا.

هناك 1.2 مليون مقعد إضافي على الرحلات الجوية من المملكة المتحدة إلى تركيا هذا العام مقارنة بعام 2019 ، وفقًا لشركة الرحلات السياحية.

من المتوقع أن تنمو سعة الطيران السنوية بمقدار 1.6 مليون مقعد آخر بحلول عام 2025 ، لتصل إلى ما مجموعه خمسة ملايين.

أعلن مطار هيثرو يوم الجمعة أن شهر يوليو كان أكثر الشهور ازدحامًا على الإطلاق بالنسبة للمغادرين إلى تركيا ، حيث بلغ أكثر من 73000 شخص إلى البلاد.

كشفت شركة إيرلاين جيت2 دوت كوم مؤخرًا أن برنامج رحلاتها إلى تركيا أكبر بثلاث مرات مما كان عليه في عام 2018.

وتعد أنطاليا ، التي تشتهر بمياهها الزرقاء وساحلها الخلاب ، هي أكثر المواقع التركية شهرة بين عملاء أون ذا بيتش ، في حين أن الغردقة على ساحل البحر الأحمر تسجل أكبر عدد من الحجوزات في مصر.

تحدي جزر الكناري

احتلت تركيا المرتبة الثالثة بين أكثر وجهات الشركة حجزًا لقضاء العطلات الصيفية. واحتلت جزر الكناري المركز الأول ، تليها إسبانيا.

وقالت زوي هاريس ، كبيرة مسؤولي العملاء في أون ذا بيتش، إن أفضل موقع لقضاء العطلات في موسم العطلات هذا هو جزر الكناري ، تليها إسبانيا.

وأردفت:”شهدت إسبانيا انخفاضًا طفيفًا في الحجوزات العام الماضي ، ولكنها عادت هذا العام بزيادة ملحوظة في الحجوزات مقارنة بعام 2019.الوجهات التي يجب الانتباه إليها هي تركيا ومصر. إنهم يرتقون في التصنيف بمعدل سريع.

وتابعت:”نتوقع أن نرى استمرار هاتين الوجهتين في الصعود العام المقبل وتحدي جزر الكناري التي تشغل الصدارة حاليا.”