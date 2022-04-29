أعلنت شركة سويفل المصرية للنقل التشاركي الذكي عن الاستحواذ على شركة زولو الإنجليزية المتخصصة في الحافلات الذكية والنقل الجماعي مقابل 100مليون دولار.

يأتي ذلك بعد استحواذ سويفل على عدد من الشركات على مستوى العالم منها فولت لاين التركية، وشوتل في أمريكا الجنوبية، ودور تو دور الألمانية.

وباستخواذها على زولو تتمكن الشركة من التواجد في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وعدد من الدول التي تعمل بها الأخيرة، إضافة إلى مقر العمليات الخاص بزولو في اسبانيا.

يذكر أن سويفل بدأت فى تداول أسهمها ببورصة ناسداك الأمريكية يوم 31 مارس الماضي لتكون بذلك ثانى شركة تكنولوجية من منطقة الشرق الأوسط الشرق الأوسط يتم طرحها فى البورصة الأمريكية بعد تطبيق الموسيقى «أنغامى».

وكانت الشركة قد أعلنت فى يوليو من العام الماضي عن توقيعها اتفاق نهائى للاندماج مع شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص «كوينز جامبيت» الأمريكية، مع استمرار مصطفى قنديل مؤسسها فى منصبه رئيسًا تنفيذيًا للشركة الجديدة التى تحمل اسم «سويفل هولدينجز كورب» بتقييم يصل إلى 1.5 مليار دولار، على أن يشرف «قنديل» على مبادرات النمو الاستراتيجى والتوسع.

ويضم هيكل مساهمي سويفل عدة كيانات، أبرزهم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وشركة رأسمال المخاطر «تكلاس فينتشرز» الأمريكية و«أجيليتى» الكويتية وصندوق التحوط الأمريكى «لوكسور كابيتال» وشركة إدارة الأصول الإماراتية «شيميرا» ، بالإضافة إلي شركة «زين» للاتصالات، وتخطط الشركة لاستثمار من 250 إلى 300 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لتوسيع تواجدها العالمى، بعد طرحها للاكتتاب العام فى بورصة «ناسداك».