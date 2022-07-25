شركة سوناطراك تعلن كشف نفطي وكشفين للغاز بالشراكة مع إيني

أعلنت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك في بيان اليوم الإثنين الخامس والعشرين من يوليو عن كشف نفطي وكشفين للغاز.

وأوضحت الشركة أنها حققت اكتشافين للغاز اعتماداً على مجهودها الخاص، واكتشافاً للنفط بالشراكة مع شركة إيني الايطالية.

ويتمثل الأول في اكتشاف للغاز المكثف بمكمنين من طبقة الديفوني، إذ بلغت معدلات التدفق المسجلة خلال الاختبارات 300.000 م 3 / يوم من الغاز و 26 م 3 / يوم من المكثفات من المكمن الأول و 213.000 م 3 / يوم من الغاز و 17 م 3 / يوم من المكثفات من المكمن الثاني.

أما الاكتشاف الثاني الذي حققته مع إيني فهو فهو اكتشاف نفطي، وأنتج البئر خلال الاختبارات 1.300 برميل/يوم من النفط، و51.000 متر مكعب/يوم من الغاز المصاحب.