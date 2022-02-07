شركة سامسونج تعتزم إدماج البلاستيك في أحدث هواتفها

بدأت سامسونج في استخدام البلاستيك المصنوع من شباك الصيد البالية في أحدث أجهزتها

من المقرر أن تكشف شركة سامسونج عن تشكيلة هواتف جالاكسي إس 2022 في 9 فبراير، والتي ستكون مصنوعة جزئياً من مادة جديدة أكثر استدامة.

وقالت الشركة إنها بدأت في استخدام البلاستيك المصنوع من شباك الصيد البالية في أحدث أجهزتها.

وأضافت الشركة أنها ستدمج المادة أولاً في المنتجات التي تعلن عنها الأسبوع الجاري قبل أن تبدأ في نهاية المطاف في استخدامها في جميع أنحاء مجموعة أجهزتها بالكامل.

خطة شركة سامسونج

يأتي ذلك، ضمن خطة أوسع لشركة سامسونج، إذ تميل أفكارها للتخلص من المخلفات البلاستيكية التي يتم إلقاؤها في المحيطات، مثل الزجاجات البلاستيكية وأكياس البقالة، والبلاستيك الدقيق والشبكات المهملة التي يقلق علماء الأحياء البحرية بشأنها.

ومن بين جميع المخلفات البلاستيكية التي تلقى مصيرها النهائي في المحيطات، تظل شباك الصيد القديمة، من أكبر الأخطار التي تواجه العلماء، نظراً لأنه مع تآكلها فإن تصبح دقيقة جداً، وتمثل كارثة على الحياة البحرية، وهو الأمر الذي وضعته سامسونج نصب أعينها في عملية تصنيع هواتفها الجديدة، وفقاً لما ذكرته “ياهوو فاينانس.”

وتقدر حجم الكارثة البيئية التي تسببها شباك الصيد بأكثر من 640 ألف طن يتم التخلص منها كل عام.

ولم تكن سامسونج الشركة الأولى التي تدمج المخلفات المعاد تدويرها في أجهزتها.

في العام الماضي، أعلنت مايكروسوفت عن ماوس لأجهزة الكمبيوتر، مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 20%.