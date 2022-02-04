طاقة

شركة روس نفط الروسية تبرم صفقة مع الصين بقيمة 80 مليار دولار

على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين
أحمد إسماعيل 9:50 م, الجمعة, 4 فبراير 22 9:50 م, الجمعة, 4 فبراير 22

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كشفت شركة الطاقة الروسية “روس نفط” عن قيمة الصفقة الضخمة التي أبرمتها اليوم الجمعة مع شركة صينية، وذلك على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين.

وأبرمت “روس نفط” صفقة مع شركة “سي إن بي سي” (CNPC) الصينية، وتتضمن توريد 100 مليون طن من النفط إلى الصين عبر كازاخستان على مدى 10 سنوات.

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وأكدت الشركة الروسية أن قيمة الصفقة تبلغ 80 مليار دولار، وذلك لقاء النفط التي سيتم توريده على مدى 10 سنوات، ومنذ العام 2005 وردت “روس نفط” الروسية إلى الصين ما مجموعه 445 مليون طن من النفط.

ووصل الرئيس الروسي إلى بكين اليوم للمشاركة في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022.

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وفي وقت سابق، أشار مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إلى أن روسيا والصين تخططان لتوقيع مجموعة واسعة من الاتفاقيات، خلال زيارة بوتين إلى بكين.

وأضاف مساعد الرئيس الروسي أنه خلال الزيارة سيتم تبني حزمة واسعة من الوثائق يتجاوز عددها 15 اتفاقية.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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