شركة روسية توقع اتفاقيات لتوريد مكونات الوقود للمفاعل النووي المصري البحثي

شهد المنتدى الدولي للطاقة النووية “آتوم إكسبو” -2022 (Atomexpo) في مدينة سوتشي الروسية توقيع العقود بين مصنع روسي، وهيئة الطاقة الذرية المصرية (EAEA) حول توريد مكونات الوقود النووي منخفض التخصيب إلى مصر.

ويستمر التعاون بين الطرفين في إطار عقد طويل الأجل حول توريد مكونات الوقود النووي للمفاعل النووي البحثي المصري الثاني (ETRR-2). وتشمل قائمة التصدير مكونات اليورانيوم وكذلك منتجات من سبائك الألومنيوم ومسحوق الألمنيوم.

مفاعل ذري

ومن المقرر أن يتم تسليم هذه الشحنة خلال عام 2023 ، ومن المقرر ايضاً أن يتم قبل نهاية عام 2022، سترسل إلى مصر شحنة أخرى من المنتجات المذكورة بموجب العقود الموقعة سابقا.

يستخدم مفاعل الأبحاث ETRR-2 الموجود في مركز البحوث النووية في مدينة إنشاص، في البحوث العلمية في مجال فيزياء الجسيمات الأولية وعلوم المواد وإنتاج النظائر المشعة.

كما تخطط الشركة الروسية لتطوير أعمالها في السوق المصرية فيما يتعلق بتوريد الوقود لمحطة الضبعة الكهروذرية المستقبلية بموجب العقد الذي دخل حيز النفاذ في عام 2017.

وتمتلك «الطاقة الذرية» مفاعلين للبحث فى مدينة أنشاص وقامت بإنشاء مصنع النظائر المشعة، بتكلفة 75 مليون جنيه، وتقوم بإنتاج نظائر مشعة مثل «يود 125»؛ والذى يستخدم فى علاج العديد من الأمراض مثل الأورام، كما سيتم إنتاج السليكترون.

كان الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، قد أكد، فى تصريحات، لـ«المال»، أنها تسعى، خلال الفترة المقبلة، للبحث عن أسواق جديدة لتصدير النظائر المشعة، والتى تستخدم لعلاج الأورام بعد تلبية احتياجات السوق المحلية من الكميات المطلوبة، فى ظل مخطط لزيادة الإنتاج ورفع قدرة المفاعلات ومصانعها الفترة المقبلة.