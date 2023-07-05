شركة ذكاء اصطناعي كورية تشارك في مشروع المستشفى الافتراضي بالسعودية

أعلنت شركة لونيت الكورية، وهي شركة ذكاء اصطناعي في المجال الطبي، اليوم الأربعاء أنها ستشارك في مشروع مستشفى الصحة الافتراضي فى السعودية، ضمن رؤية المملكة 2030 ، بحسب وكالة يونهاب.

ويهدف مشروع مستشفى الصحة الافتراضي إلى توفير خدمات تخصصية ودعم المنشآت الصحية في جميع أنحاء السعودية باستخدام التقنيات الرقمية، مثل الذكاء الاصطناعي الطبي، وفقا لشركة لونيت.

وذكرت لونيت أن الحكومة السعودية تخطط لاستثمار بقيمة 66 مليار دولار (حوالي 86 تريليون وون) لبناء البنية التحتية الطبية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص إلى 65%.

وقالت لونيت إنها قامت بتثبيت حلول تحليل صور الصدر بالأشعة السينية بالذكاء الاصطناعي وحلول تحليل صور الماموجرافيا بالذكاء الاصطناعي في مستشفى افتراضي عام تابع لوزارة الصحة السعودية.

وتخطط الشركة لتأكيد السلامة والفعالية السريرية لحلول الذكاء الاصطناعي وتقييم أداء منتجاتها بحلول نوفمبر. وإذا نجحت الشركة في تقييم الأداء، فسيتم استخدام منتجاتها في البرنامج الوطني لفحص السرطان والسل في 170 مستشفى افتراضيا في جميع أنحاء السعودية.

وقال رئيس شركة لونيت سيو بوم-سيوك إن الشركة ستستهدف بنشاط السوق الطبية في الشرق الأوسط ذات الهامش المرتفع من خلال المشاركة في مشروع مستشفى الصحة الافتراضي.