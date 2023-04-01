شركة دولية تتوقع تحسن الطلب على الحاويات الجديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري

توقعت شركة الصين الدولية للحاويات البحرية (CIMC) أن يتم تراجع الطلب على الحاويات الجديدة، بنسبة 20 ٪ ، وذلك بسبب تراجع حجم الطلب العالمي.

وأشارت الشركة التي تعد أهم شركات تصنيع الحاويات في العالم، حسب تقرير لها ترجمته ” المال ” أن نتائج أعمالها خلال العام المالي الماضي 2022، أظهرت انخفاض صافي ربح بنسبة 52٪ على أساس سنوي إلى 466.55 مليون دولار أمريكي، وذلك مع عودة سوق شحن الحاويات إلى طبيعته.

كما انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 14٪ إلى 20 مليار دولار، حيث انخفض حجم مبيعات الحاويات بنسبة 31٪ إلى 6.62 مليار دولار أمريكي.

فيما انخفضت مبيعات الحاويات الجافة بنسبة 56٪ من عام 2021 إلى ما يزيد قليلاً عن 1.1 مليون حاوية مكافئة في عام 2022 ، بينما انخفضت مبيعات الحاويات المبردة بنسبة 11٪ إلى 131،400 حاوية مكافئة.

كما ذكر التقرير انكماش صافي الربح من أعمال تصنيع الحاويات بنسبة 55٪ إلى 762.03 مليون دولار أمريكي.

وقالت الشركة أنه في عام 2022، ضعف زخم النمو الاقتصادي والتجاري العالمي بسبب عوامل مثل التضخم والارتفاعات الكبيرة في أسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة، ومع ذلك، حاولت ماي التقليل من شأن انخفاض حجم الأرباح والمبيعات ، مشيرة إلى أن عام 2021 كان عامًا استثنائيًا ، وكان الانخفاض في أرقام الأرباح والمبيعات بعيدًا عن القاعدة المرتفعة.

وقالت الشركة أن أعمال الحاويات تتأثر بشكل أساسي بتنوع حاويات البضائع الجافة، والطلب في النصف الأول من العام هو 1/5 فقط من ذلك في السنوات التقليدية.

وتوقعت الشركة أن يتعافى الطلب على الحاويات في النصف الثاني من عام 2023 ، حيث يستأنف تجار التجزئة الأمريكيون التخزين.

وأوضح ماي أن “التجارة العالمية لا تزال بطيئة، بينما لا يزال الاقتصاد الصيني يتعافى بعد جائحة (كوفيد -19)”، “ومع ذلك ، فقد استقرت أسعار الحاويات عند ما يزيد قليلاً عن 2200 دولار أمريكي / حاوية مكافئة ، متوقعة أن ترتفع الأسعار مع انتعاش الطلب.”

كما لاحظت الشركة أيضًا أنه في السنوات الأخيرة، انتقال المزيد من التصنيع من الصين إلى جنوب شرق آسيا، لكنه لا يتوقع حدوث تحول كبير في تصنيع الحاويات على المدى القريب ، على الرغم من افتتاح مصانع الحاويات في فيتنام.

أما على المدى القصير ، ستزداد حصة جنوب شرق آسيا في سوق الحاويات العالمية، لكن الصين ستواصل الهيمنة على الطلب، وتكنولوجيا الإنتاج ، والمعدات ، وسلسلة التوريد.”