شركة «دلهي مترو» الهندية تقدمت بعطاء في مشروع لإنشاء خط مترو في الإسكندرية

بدأت شركة دلهي مترو الهندية للإنشاءات رحلة بحث عالمية عن أعمال استشارية وإنشائية في مشروعات خارج الهند، ومنها مشروع في مدينة الاسكندرية بمصر، بحسب إيكونومكس تايمز.

تعد دلهي مترو أول وأكبر شركة مختصة بإنشاء خطوط المترو في الهند، وقدمت الشهر الماضي مستندات العطاء بغية تنفيذ أعمال استشارية ضمن مشروع لإقامة خط مترو في مدينة الإسكندرية.

شركة دلهي مترو الهندية تخطط للتوسع عالميا

وفي وقت مبكر من هذا الأسبوع، تقدمت الشركة بعطاء لبناء خط مترو في موريتانيا.

وتخطط الشركة كذلك للتقدم بعطاءات في ثلاث شبكات مترو أخرى، واحد في تل أبيب بإسرائيل وواحد في مدينة المنامة بالبحرين وآخر في مدينة هو تشي مينه في فيتنام.

وتولت دلهي مترو أعمال استشارية في مدينة دكا عاصمة بنغلاديش المجاورة تخص ثلاثة خطوط مترو منذ عام 2013، وهي تسعى للتقدم بعطاء في خط جديد.

ولحقت بالشركة خسائر حادة بفعل جائحة كوفيد-19 وتكبدت خسائر ضخمة في الإيرادات.

وتسعى الشركة لزيادة إيراداتها من مصادر أخرى خلافا للتذاكر عن طريق الإنطلاق في رحلة بحث عن مشروعات مربحة في جميع أنحاء العالم.

وقال أشخاص على دراية بالتحول الذي طرأ على استراتيجية الشركة إن العطاءات التي تقدمت بها الشركة حتى الآن هي مجرد بداية. لكن السعي لتنفيذ أعمال عالمية لن يكون سهلا.

في البحرين، على سبيل المثال، ربما تصطدم الشركة بمنافسين صينيين، بينما يمكن أن تتنافس في موريتانيا مع شركات إنشاءات عملاقة هندية خاصة، مثل شركة إل& تي، بحسب أشخاص على دراية بالأمر.

وقال فيكاس كوما العضو المنتدب في شركة دلهي مترو :” نحن نرغب في زيادة حصتنا من الإيرادات من نشاط الاستشارات، على وجه الخصوص. وقررنا لذلك التوسع خارج الهند عن طريق الاستعانة بنقاط قوتنا الجوهرية، سيساعدنا هذا على تحقيق المزيد من الإيرادات.”

تسعى شركة دلهي مترو المملوكة مناصفة من شركة سنتر والحكومة الهندية لزيادة حصتها من نشاط الاستشارات إلى 30% من إجمالي الإيرادات، بحسب مسئول رفيع المستوى في الشركة رفض الكشف عن هويته.

دخلت دلهي مترو في شراكة لإنشاء خط مترو الإسكندرية مع شركة رايتس RITES ومع شركة سي.إي.جي (CEG) المصرية .