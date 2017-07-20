شركة دفع إلكتروني ناشئة تسعى لجذب 3 ملايين دولار

المال - خاصتستهدف شركة Vapulus الناشئة المتخصصة في تقديم حلول الدفع الإلكتروني، جذب استثمارات بقيمة 3 ملايين دولار للتوسع بالأسواق العربية.وكانت الشركة الناشئة التي لايتخطى عمرها العامين قد حصلت في جولتها التمويلية الأولى على استثمارات تخطت الـ300 ألف دولار من أحد أكبر صناديق رأس المال الم

المال – خاص



تستهدف شركة Vapulus الناشئة المتخصصة في تقديم حلول الدفع الإلكتروني، جذب استثمارات بقيمة 3 ملايين دولار للتوسع بالأسواق العربية.



وكانت الشركة الناشئة التي لايتخطى عمرها العامين قد حصلت في جولتها التمويلية الأولى على استثمارات تخطت الـ300 ألف دولار من أحد أكبر صناديق رأس المال المخاطر التابع ملكيتها لأحد أكبر البنوك العاملة في العالم العربي.



وقال عبدالرحمن الشعراوي المؤسس الشريك والمدير التنفيذي لـ Vapulus ، إن شركته الناشئة استطاعت مضاعفة قيمتها السوقية بفضل تسجيل براءة اختراع عالمية خاصة بتطبيقهم الإلكتروني.



وأضاف :”لدينا فريقا من المبدعين استطاع ابتكار تطبيقً متكامل يلبي كافة احتياجات المستخدم التي حددتها Vapulus بناءً على بحث سوقي جاد، نتج عنه تمكن فريق العمل من توفير مجموعة من المزايا لعملائنا وشركائنا من السلاسل التجارية والبنوك والمطاعم ومقدمي الخدمات”.



وعن إطلاق التطبيق في الأسواق أكد الشعراوي أن شركته تخطط للبدء بـ3 أسواق عربية هي مصر والبحرين والأردن.

