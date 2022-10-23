شركة حسن علام القابضة تسعى للاستثمار في المغرب للمرة الأولى

تسعى شركة “حسن علام القابضة” للاستثمار في المغرب لأول مرة، حيث ترصد الفرص المتاحة في قطاعي الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، باستثمار أوّلي يتراوح ما بين 50 إلى 150 مليون دولار، بحسب الرئيس التنفيذي عمرو علام.

وأضاف، على هامش مشاركته بالمنتدى الاقتصادي الأفريقي (Choiseul) في الدار البيضاء: “نحن نرغب بالاستثمار في المغرب لأنه بلد شقيق ومفتوح للأعمال، وجاهزون للاستثمار ولدينا شركاء دوليون مستعدون للدخول معنا كمستثمرين”.

استثمارات شركة “حسن علام القابضة”

تُعتبر “حسن علام” من كبرى الشركات الخاصة في مصر، وتوظّف أكثر من 35 ألف شخص في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولديها تجربة تتعدى 80 عاماً في قطاعات البنية التحتية والطاقة ومعالجة المياه، استناداً لموقعها الإلكتروني.

علام أشار إلى أنه استغل المنتدى “لاستكشاف الفرص المتاحة في قطاعي الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر، على أن يتم برمجة زيارة أخرى إلى المملكة للقاء مسؤولين حكوميين”. مؤكداً أن “التمويل متوفر، والخبرة موجودة”. أما عن حجم الاستثمار المتوقع، فأفاد: “لو دخلنا في محطة طاقة متجددة بقدرة 50 أو 100 ميغاواط، فالاستثمار سيتراروح ما بين 50 إلى 150 مليون دولار، وفقاً لحجم المشروع وبحسب حصتنا فيه “.

كان الملياردير المصري نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة “أوراسكوم للاستثمار”، أبدى استعداده لضخّ حتى 100 مليون دولار في المغرب كاستثمار أوّلي، في حال توفّرت الفرصة المناسبة، لاسيما في نشاط محطات شحن السيارات الكهربائية أو الصناعات الغذائية.

لدى المغرب مشاريع عديدة في الطاقات المتجددة من الرياح والشمس، كما برمج عدة مشاريع استثمارية مع القطاع الخاص لتحلية مياه البحر لمواجهة ندرة المياه التي أصبح يعاني منها في السنوات الأخيرة.

الرئيس التنفيذي لـ”حسن علام القابضة” أوضح أن “استثمارات الشركة في الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر تتجاوز 500 مليون دولار، من إجمالي استثمارات تفوق مليار دولار مع شركات أوروبية وأمريكية.. ويمكن أن يتحقق أول استثمار في المغرب خلال العام المقبل”.

يبلغ إجمالي الاستثمارات المصرية في المغرب حوالي 250 مليون دولار حتى عام 2021، لكن الرقم قد يكون أكثر من ذلك بالنظر لاعتماد مكتب الصرف المغربي على تسجيل الاستثمارات وفقاً للدولة الوارد منها التحويل. في المقابل، تناهز الاستثمارات المغربية في مصر نحو 92.6 مليون دولار في نهاية 2021، تشمل بالأساس القطاع المصرفي.

علام نوّه بأن معظم استثمارات الشركة تتركز في مصر، وتشمل قطاعات طاقة الرياح والشمسية والهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر والخدمات اللوجستية، فيما تعمل في بلدان أفريقية كمقاول مثل الجزائر وليبيا وكونغو، وكذلك الأمر في سلطنة عُمان في الخليج العربي.