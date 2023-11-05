شركة حاويات دمياط تحقق أعلى إنتاجية شهرية منذ إنشائها

أعلن اللواء بحري دكتور رفيق جلال العضو المنتدب التنفيذي لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بأن المحطة تواصل تفوقها وتحقيقها أرقام قياسية جديدة، حيث حققت الشركة أعلى إنتاجية شهرية غير مسبوقة منذ إنشائها، وذلك خلال شهر أكتوبر 2023، حيث بلغ إجمالي التداول 𝟭𝟴𝟴,𝟱𝟳𝟮 حاوية مكافئة بنسبة زيادة قدرها 77% عن نفس الشهر المقارن من العام الماضي البالغ 106,444 حاوية مكافئة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن هذا يأتي تنفيذاً لتوجيهات الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل والدعم المستمر من الشركة القابضة للنقل البحري والبري وصولاً بمصر لتكون أحد أهم نقاط ارتكاز النقل البحري في المنطقة.

وتابع أن الشركة تؤكد جاهزية محطتها للمنافسة لتكون من أقوى محطات تداول الحاويات في منطقة شرق البحر المتوسط مع اكتساب ثقة كبرى الخطوط الملاحية العالمية، وتماشياً مع سياسة الدولة المصرية لتكون مصر مركزا لوجستيا عالميا.

وحسب بيانات الشركة، فإنه بانتهاء العام المالي (2022 – 2023) حققت الشركة حجم تداول غير مسبوق من قبل منذ إنشائها حيث تم تداول قرابة 1,500,000 حاوية مكافئة خلال العام المالي الماضي مقارنة بتداول عدد 1,100,000 حاوية مكافئة في العام المالي (2021 – 2022) بنسبة زيادة قدرها 36% ، حيث استقبلت محطة حاويات دمياط خلال العام المالي الماضي (917) سفينة أم / فيدر بنسبة زيادة قدرها 9% عن عدد السفن التي ترددت على المحطة خلال العام الماضي البالغ عدد (844) سفينة.

وأنشئت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع سنة 1986، وبدأت التعامل مع أكبر الخطوط الملاحية المنظمة سنة 1990 وحققت نجاحا مشهودا لتصبح أهم محطات الحاويات في البحر المتوسط في فترة التسعينيات.

وعن هيكل رأس المال تمتلك الشركة القابضة للنقل البحري والبري نسبة 42% من الأسهم وهيئة ميناء دمياط نسبة 25% وشركة القناة للتوكيلات الملاحية نسبة 20% وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع نسبة 3% بينما يساهم القطاع الخاص والأفراد بنسبة 3% من رأس مال الشركة.