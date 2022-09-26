شركة جمال الأنصاري تفوز باستغلال شاطئ ستانلي السياحي بقيمة 18 مليون جنيه

عقدت نهاية محافظة الإسكندرية نهاية الأسبوع الماضي عددا من المزايدات لاستغلال عدد من الشواطئ لمدة 3 سنوات بين الشركات المختلفة المُشغلة للشواطئ.

وحسب مصادر مطلعة، فقد فازت شركة جمال الأنصاري باستغلال شاطئ ستانلي السياحي بنطاق حي شرق بواقع 6 مليون جنيه سنويا ليصل قيمة حق الانتفاع خلال 3 سنوات قرابة 18 مليون جنيه.

وخلال 8 سبتمبر الجاري قامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بطرح شاطئ ستانلي السياحي الكائن بنطاق حي شرق، للمزايدة العلنية بقيمة تأمين مؤقت تبلغ نحو مليون جنيه.

كما طرحت “سياحة الإسكندرية” عدد 30 كابينة بشاطئ ستنالي السياحي للانتفاع بقيمة تأمين مؤقت بلغ نحو 5 آلاف جنيه، وذلك للاستغلال لمدة 3 سنوت.

وعلى صعيد مُتصل تم طرح عملية استغلال المساحة الرملية وشاطئ “أبو العباس” الكائن بنطاق حي الجمرك بمنطقة بحري للمزايدة العلنية بقيمة تأمين مؤقت تبلغ نحو مائتان ألف جنيه، بالإضافة إلى طرح استغلال شاطئ فاميي بيتش الغربي الذي يعمل بنظام “الخدمة لمن يطلبها” بنطاق حي العجمي، وذلك بقيمة تأمين مؤقت تبلغ نحو 15 ألف جنيه.

كما طرحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عملية إستغلال منفذ شاطئ الهانوفيل العام بنطاق حي العجمي، بقيمة تأمين مؤقت بلغت نحو خمسة آلاف جنيه.

يأتي ذلك بالإضافة إلى قيام محافظة الإسكندرية بطرح عملية بيع خردة التحفظات الموجودة بمبنى ديوان عام المحافظة ومبنى الإذاعة والتليفزيون الملحق بمبنى الديوان العام وذلك بقيمة تأمين مؤقت لكل صنف من الأصناف المتواجد بالمزايدة، بلغ نحو 8 آلاف جنيه وحتى 25 ألف جنيه، كما يُسدد 30% من حساب ثمن البيع فور رسو المزاد، وذلك بجلسة 27 سبتمبر.

كما طرحت محافظة الإسكندرية عملية استغلال 53 محلا بمساكن الكيلو 21 بنطاق حي العجمي للمزايدة العلنية، وذلك بقيمة تأمين مؤقت لدخول المزايدة لكل محل ما بين 510 جنيهات وحتى مبلغ 2100 جنيه، وذلك بجلسة 28 من سبتمبر الجاري، حيث يُسدد التأمين المؤقت طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسات الشروط.