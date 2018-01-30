شركة جديدة تنضم لقاعدة مساهمي الأفريقي للتصدير والاستيراد

سيد بدر:أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، عن انضمام مجموعة "Aenergy" الأفريقية التي بدأت عملياتها فى أنجولا كأحد مساهمي الفئة "ب" بالبنك، في إطار عمله لتوسيع قاعدة مساهميه من المستثمرين الأفارقة .وأشار البنك - في بيان اليوم الثلاثاء - إلى أن مساهمة الشركة أصبحت سارية منذ 25 يناير الجاري، ب

سيد بدر:

أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، عن انضمام مجموعة “Aenergy” الأفريقية التي بدأت عملياتها فى أنجولا كأحد مساهمي الفئة “ب” بالبنك، في إطار عمله لتوسيع قاعدة مساهميه من المستثمرين الأفارقة .

وأشار البنك – في بيان اليوم الثلاثاء – إلى أن مساهمة الشركة أصبحت سارية منذ 25 يناير الجاري، بعد مناقشات ناجحة مع مؤسسي الشركة ريكاردو ماشادو وجورجي مورغادو المديرين التنفيذيين للشركة.

ويقسم البنك مساهميه إلى ثلاث فئات، الأولى : تضم دولا أفريقية ومصارف مركزية ومؤسسات عامة، والثانية : من مستثمري القارة من القطاع الخاص، خاصة المؤسسات المالية والشركات، و الثالثة : تضم المستثمرين غير الأفارقة، من البنوك الدولية ووكالات ائتمان التصدير، إلى جانب فئة رابعة للمستثمرين الآخرين.

وأوضح البنك أن شركة “إينرجي” المساهم الجديد بدأت عملياتها فى أنجولا وهي مزود حلول متكامل بقارة أفريقيا، في الخدمات اللوجيستية والهندسية وخدمات التشغيل والصيانة والتصنيع، وتركز عملياتها حاليًا في أنجولا والكاميرون وكوت ديفوار وغانا وموزمبيق .

وقدم البنك للمؤسسات المصرية، ومنها البنك المركزي خلال العام الماضي، قروضًا تتجاوز 5 مليارات دولار، منها نحو 3.7 مليار للبنك المركزي، وسدد الأخير 3.2 مليار منها ويتبقى 500 مليون دولار تُسدد قبل يونيو المقبل .