شركة تنمية الريف المصري تعلن عن تيسيرات جديدة لمنتفعي أراضي المغرة

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، اليوم الجمعة، عن تيسيرات جديدة لمنتفعي منطقة المغرة بمشروع المليون ونصف مليون فدان.

وأوضحت الشركة أن اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة قرر تعديل مواعيد الأقساط بالنسبة للأراضى التى سبق استلامها وتمت زراعتها وتنميتها.

وذكرت الشركة أنه تقرر تعديل مواعيد الأقساط لهذه الأراضي لتتواكب مع التاريخ الفعلي لوصول الطبقة الثانية من المدق لكل قطعة أرض.

وذكرت الشركة أنه سيتم التواصل مع المنتفعين الذين ينطبق عليهم التيسيرات من أجل استلام الحافظة الجديدة واستبدال المستندات المالية المطلوبة.

وأضافت الشركة أنه بالنسبة للأراضي التي سبق تسليمها ولم يتم زراعتها أو تنميتها، فقد تقرر منح المنتفعين مهلة حتى 31 اكتوبر 2021، من أجل القيام بأعمال الاستزراع والتنمية.