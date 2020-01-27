شركة تنظيم «إيجبس 2020»: المنطقة بأكملها تعي قصة مصر البترولية العظيمة

يشهد مشاركة كبيرة من أكثر من 450 شركة، عارضة من 14 دولة، منها: ألمانيا والهند لأول مرة و30 ألف مشارك بزيادة 20% عن العام الماضى

قال كريستوفر هدسون رئيس شركة دى إن جى إيفنتس العالمية، المنظمة لمعرض ومؤتمر إيجبس، إن وزير البترول المهندس طارق الملا، الراعي للمؤتمر في العالم.

وأضاف رئيس الشركة، أن المنطقة بأكملها تعى حاليًا قصة مصر العظيمة، وإنجازاتها على صعيد قطاع البترول والطاقة.

وقال إن المعرض يشهد مشاركة كبيرة من أكثر من 450 شركة، عارضة من 14 دولة، منها: ألمانيا والهند لأول مرة و30 ألف مشارك بزيادة 20% عن العام الماضى، وما يزيد عن 270 متحدثًا.

وستتضمن الفعاليات وفقًا لكريستوفر، 36 جلسة فنية متخصصة و10 جلسات إستراتيجية و7 جلسات مخصصة لدور المرآة في مجال الطاقة و7 بمجالات الاستثمار والتمويل، و6 جلسات للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

بالإضافة إلى 4 موائد مستديرة استراتيجية لرؤساء الشركات، وسيشهد المؤتمر مناقشة 869 ورقة بحثية.

ويضم أكثر من 400 شركة عارضة بقطاع البترول والعديد من الدول، تلبية لدعوة مصر لعرض ومناقشة كافة الفرص والتطورات، بصناعة البترول والطاقة فى مصر والعالم.