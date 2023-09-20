شركة تكنولوجيا تابعة لإيلون ماسك تبدأ في استخدام مرضى في تجارب

بدأت شركة نيورالينك الناشئة للتكنولوجيا العصبية، التابعة لإيلون ماسك، في استخدام المرضى لإجراء أول تجربة بشرية لها، بعدما حصلت على موافقة الجهات المُنظِمَة منذ أشهر.

جاء ذلك في بيان نقله موقع “ذا فيرج” التقني الأمريكي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأفادت شركة نيورالينك، بأنها “تبحث في مرضى الشلل الرباعي الناتج عن إصابة النخاع الشوكي العمودي، أو مرضى التصلب الجانبي الضموري.

وسوف تزرع الشركة واجهة الدماغ والحاسوب -التي يمكنها جمع وتحليل إشارات الدماغ- جراحياً في المشاركين باستخدام روبوت خاص في منطقة من الدماغ يتحكم في الحركة، بهدف تمكينهم من التحكم في مؤشر الكمبيوتر أو لوحة المفاتيح باستخدام أفكارهم فقط. وستقوم الدراسة بتقييم سلامة وأداء التكنولوجيا”.

وبحسب الموقع، خضعت اختبارات الشركة السابقة على الحيوانات للتدقيق، بعد تقارير أفادت بأنَّ التجارب تسببت في معاناة لا داعي لها، وفي حين وصف موظفون سابقون الاختبارات بأنها تمثل طفرة علمية، أشاروا إلى أنه في إحدى الحالات زُرِعَ الجهاز في موضع خاطئ في الخنازير، مما اضطرهم للجوء للقتل الرحيم.