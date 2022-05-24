شركة تعمير تبدأ بناء المرحلة الأولى من مشروعها السكني «أزاد ڤيوز» بالقاهرة الجديدة

أعلنت شركة تعمير عن البدء في بناء المرحلة الأولى من مشروعها السكني المتميز «أزاد ڤيوز»، والذي يعد بمثابة مراحلة أخرى لمشروع أزاد، المقام على مساحة تصل إلى 40 فدانا، حوالي 168 ألف متر مربع بمنطقة التجمع الخامس في قلب مدينة القاهرة الجديدة، وذلك بعد مرور أربعة أشهر فقط من إطلاق وحدات المشروع للبيع والمتوقع الانتهاء منه بالكامل في 2025 ، مما يعكس جدية الشركة وحرصها على الانتهاء من علميات البناء الكاملة قبل تاريخ التسليم التعاقدي للوحدات السكنية بالمشروع.

ويعبر المشروع عن مفاهيم الفخامة والخصوصية، ويضمن الراحة الكاملة في مجتمع سكني ينبض بالحياة، ويوفر كل مفردات الحياة العصرية.

يأتي مشروع «أزاد ڤيوز» المتميز ليعكس الخبرة الطويلة والامكانيات الكبيرة التي تمتلكها شركة تعمير الرائدة في مجال التطوير العقاري، باعتبارها أقدم مطور للمجتمعات السكنية في مصر بأكثر من 68 عاماً من الخبرة في بناء وتطوير المجتمعات السكنية الحديثة، حيث نجحت على مدار هذه السنوات في تنفيذ وتسليم نحو 27 ألف وحدة سكنية، وكذلك تسليم عدد من المشروعات الكبرى في الفترة الأخيرة، والتي قدمت من خلالها رؤية متفردة لبناء مجتمعات توفر أساسيات الحياة اليومية، مع عوامل الراحة المتمثلة في التصميم الاستثنائي والخصوصية والحيوية، مع الحرص على خلق روابط قوية مع كل العملاء بمختلف الأجيال والبقاء على تواصل دائم مع كل مستجدات السوق العقاري المصري.

وأشار المهندس علاء انور رئيس قطاع التطوير بشركة تعمير أن «أزاد ڤيوز» يُمثل المرحلة الثانية من مشروع “أزاد 1” الذي تم إطلاقه في عام 2018 وحقق نجاحاً كبيراً وحظي بثقة كل الباحثين عن مفاهيم غير تقليدية للسكن، حيث تم بيعه وتسليمه بالكامل في فترة زمنية قصيرة ويسكنه الآن العملاء واصبح مجتمع ينبض بالحياة.

وأشار إلى أن عملية البناء في المرحلة الأولى مشروع «أزاد ڤيوز» ستتضمن بناء القواعد والأساسات بإجمالي تكلفة البناء تصل إلى حوالي 300 مليون جنيه مصري، مشيراً إلى أن عمليات البناء تتم بالتعاون مع عدد من شركاء النجاح أصحاب الخبرة والكفاءة في هذا المجال منهم شركة PMP لإدارة المشاريع برئاسة دكتور شريف عطيفة ، وشركة YBA للاستشارات الهندسية برئاسة المهندس ياسر البلتاجي، لتصميم المشروع والإشراف على تنفيذه، وشركة CMS للمقاولات، وهم جميعا شركات تمتلك خبرة كبيرة وتاريخ مشرف في مصر.

وأوضح أنه تم تصميم مشروع “أزاد ڤيوز” بطريقة مبتكرة تمنح ساكنيي جميع الوحدات إمكانية الاستمتاع برؤية كل المناظر الطبيعية والمائية والتصميمات المعمارية الفريدة، إضافة إلى كونها تراعي توفير حالة من الأمان الكامل الآمن لهواة المشاة حيث يمكن لسكان المشروع السير في الممشى الذي يصل بين “أزاد ڤيوز” و “أزاد 1” ومبنى الخدمات دون الحاجة للتقاطع مع حركة سير السيارات.

كما تم تصميم كافة الطرق لتلبي كافة احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفاً أن ذلك يأتي في ظل فلسفة البناء لجميع مشروعات الشركة، التي تحرص على توفير كل سبل الراحة لساكني الوحدات، بجانب العمل على تطوير المجتمعات العمرانية، بما يساهم في خلق قيمة مضافة حقيقية على الأرض، وهو ما ينعكس ايجابياً على تنمية الوطن.

من جانبه قال محمد يونس، مدير القطاع التجارى بشركة تعمير، إن مشروع “أزاد ڤيوز” يتميز بموقعه الاستراتيجي في قلب التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، حيث يقع أمام الجامعة الأمريكية، ويمكن الوصول من خلاله علي بضعة خطوات من شارع التسعين الجنوبي، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى مطار القاهرة الدولي، في خلال 15 دقيقة ويبعد عن العاصمة الإدارية الجديدة، حوالي 20 دقيقة فقط.

وأضاف: إن مشروع «أزاد ڤيوز» يضم 830 وحدة سكنية متنوعة منها الشقق السكنية والبنتهاوس التي تم تصميمها بنظام G + 4 مع وجود جراجات خاصة للسيارات تحت الأرض. كما حرصنا على توفير أنظمة متنوعة وتسهيلات في السداد.

حيث يمكن الحصول على وحدة سكنية متميزة بأسعار مناسبة جداً وخطط سداد تصل إلى 8 سنوات، بما يناسب ويلائم مختلف الإمكانيات ويمنحهم فرصة امتلاك وحدة سكنية متميزة في مشروع سكني متكامل تتوافر فيه كافة الخدمات المتنوعة.