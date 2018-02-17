شركة تعلن عن وظيفة براتب 3000 جنيه بدون شرط المؤهل الدراسي

دعاء حسني أعلنت شركة دار الخبرة للتوظيف ، عبر موقع فرصنا للتوظيف عن طلب المملكة العربية السعودية لـ5 من فني مزود وقود طائرات، لديه المعرفة اللازمة لتشغيل نظام الضخ والترشيد وتزويد الطائرات بالوقود وعلى دراية جيده بإجراءات تغذية الطائرات، ومعايير السلامه والصحة المهنيه. وأشترطت لمن

دعاء حسني

أعلنت شركة دار الخبرة للتوظيف ، عبر موقع فرصنا للتوظيف عن طلب المملكة العربية السعودية لـ5 من فني مزود وقود طائرات، لديه المعرفة اللازمة لتشغيل نظام الضخ والترشيد وتزويد الطائرات بالوقود وعلى دراية جيده بإجراءات تغذية الطائرات، ومعايير السلامه والصحة المهنيه. وأشترطت لمن يتقدم أن يقتصر علي الذكور ممن لا يقل أعمارهم عن 30 سنة، بسنوات خبرة بين 3 و5 سنوات، والمؤهل المطلوب ثانوية فنية نظام 3 سنوات متوسط وحاصلين علي رخصة قيادة درجة أولي، ورخصة قيادة معدات ثقيلة، ولا يشترط إجادة الحاسب الآلي ، مقابل راتب قابل للتفاوض، بدل مادي مقابل الوجبة الغذائية والمسكن والمواصلات ويقدم تأمينات صحية وإجتماعية .

فيما ذكرت شركة تاي هاوس، عن حاجتها لمسئول مشتريات خبرة فى شراء الأقشمة للعمل بمقرها في 15 مايو، وإشترطت أن يكون من الذكور يتراوح سنه بين 25 و40 سنة، بسنوات خبرة 3 إلي 7 سنوات، بمؤهل عالي، يجيد الحاسب الآلي، براتب بين 2500 و4000 جنيهاً، وسيتم توفير بدل مواصلات ويقدم تأمين صحي وإجتماعي.

أعلنت شركة مينراف الصناعية ومقرها العبور، عن حاجتها لـ2 من عمال النظافة، براتب بين 2500 – 3000 جنيهاً، علي أن يكون المتقدمين من الذكور براتب بين 24 و40 عاماً، بلا شهادة يجيد القراءة والكتابة فقط، ، ولكن إشترطت سنة خبرة، ويحتسب الوقت الإضافي ويوفر سكن تابع للشركة أو بدل للمواصلات، ويقدم تأمين حصي وإجتماعي.

ويمكن التقدم لشغل الوظائف عبر الرابط التالي:https://forasna.com