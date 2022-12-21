شركة تعدين بتكوين «كور سينتفيك» تتقدم بطلب إفلاس

تقدمت شركة تعدين بتكوين “كور سينتفيك” بطلب إفلاس ، أحدث شركة تشفير تتقدم بطلب إفلاس، مع تحسّب القطاع لتراجع في أسعار الأصول الرقمية.

أظهرت وثائق محكمة المقاطعة الجنوبية في ولاية تكساس الأميركية، أن الشركة التي تتخذ من مدينة أوستن في الولاية مقراً لها، تقدّمت بطلب حماية من الدائنين. وأبلغت الشركة عن أصول والتزامات تتراوح بين مليار و10 مليارات دولار لكل منها.

وهبطت أسهم الشركة بأكثر من 41% في الساعة الأولى من جلسة التعاملات اليوم الأربعاء في بورصة ناسداك، بعدما كانت قد انخفضت بالفعل بنسبة 98% خلال العام الجاري ليتم تداولها عند جزء من الدولار.

قالت “كور سينتفيك” في بيان مقدّم إلى الجهات التنظيمية في أكتوبر، إن التراجع في سعر بتكوين، وتكاليف الكهرباء العالية، وتزايد المنافسة، وإجراءات التقاضي مع “سيلزيوس نتوورك” المفلسة، أثّرت سلباً على أدائها وسيولتها. وفي يوليو، دخلت “كور سينتفيك” في اتفاقية شراء أسهم عادية بقيمة 100 مليون دولار مع “بي رايلي برينسيبال كابيتال 2” .

عام حافل بطلبات الإفلاس

تقدمت مجموعة كبيرة من شركات التشفير بطلبات إفلاس خلال العام الجاري، إذ يواصل الانخفاض في أسعار الرموز المشفرة تأثيره السلبي على القطاع. تقدمت شركة “كومبيوت نورث هولدينغز” ، وهي شركة تقدم خدمات البيانات لشركات تعدين العملات المشفرة وشركات بلوكتشين، بطلب إفلاس في سبتمبر، بينما طلبت منصة التشفير “فوييجر ديجيتال”، حماية المحكمة في يوليو. كذلك تقدّمت بورصة “إف تي إكس” التابعة لسام بنكمان فريد بطلب إفلاس في نوفمبر، في ظل شكوك حول سوء إدارة مزعوم، وهي الخطوة التي دفعت بنك التشفير “بلوكفاي” لأن يحذو حذوها بعد فترة وجيزة.

من بين شركات تعدين بتكوين، حذّرت “غرينيدج جينيريشن هولدينغز” ، التي كانت في وقت ما واحدة من أكبر شركات التعدين المدرجة في البورصة في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، من أنها قد تسعى إلى طلب الحماية من الدائنين، فيما تدخل في محادثات إعادة هيكلة ديون مع بنك “نيويورك ديجيتال إنفستمنت غروب” .