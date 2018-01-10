شركة تطوير تتفاوض مع العاصمة الإدارية على 500 فدان

بدور إبراهيم علمت «المال» أن إحدى الشركات العقارية الكبرى تتفاوض حاليا مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية للحصول على قطعة أرض بمساحة 500 فدان، لتنفيذ مجتمع عمرانى متكامل بسعر 3500 جنيه للمتر. وستحصل الشركة على خصم %7 من إجمالى سعر الأرض كإجراء تحفيزى من شركة العاصمة. وأشارت مص

بدور إبراهيم

علمت «المال» أن إحدى الشركات العقارية الكبرى تتفاوض حاليا مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية للحصول على قطعة أرض بمساحة 500 فدان، لتنفيذ مجتمع عمرانى متكامل بسعر 3500 جنيه للمتر.

وستحصل الشركة على خصم %7 من إجمالى سعر الأرض كإجراء تحفيزى من شركة العاصمة.

وأشارت مصادر إلى أن شرط شركة العاصمة الإدارية الحصول على الأرض بسداد %20 دفعة مقدمة، مع سداد المبلغ المتبقى على 4 سنوات، يعد عائقا فى المفاوضات، خاصة فى ظل كبر مساحة الأرض، وتطلبها سيولة نقدية للتنمية، إذ ترغب الشركة فى سداد %10 مقدم حجز مع إطالة أجل السداد إلى 8 سنوات والتنفيذ على 8 سنوات، وذلك فى إطار ضرورة التمييز بين المطور الحاصل على أراض بمساحات كبرى ولتكن 500 فدان والحاصل على قطعة 50 فدانا، وهو ما يتطلب إعادة النظر لتحفيز الشركات الكبرى على التنمية.

وأكد المهندس هانى العسال، نائب رئيس مجلس إدارة أن غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات أن الغرفة ناقشت خلال اجتماعها الأخير ضرورة منح تحفيزات للشركات التى تتولى تنمية مساحات كبرى من الأراضى، منها فترات زمنية للسداد والتنفيذ وتخفيض مقدمات الحجز، وعدم فرض أساليب سداد موحدة دون النظر إلى المساحات، مشيرا إلى طرح ذلك المطلب من قبل العديد من الشركات العاملة بالسوق والراغبة فى الحصول على أراضٍ بالعاصمة.

وشدد العسال على أن هناك شريحة كبيرة من الشركات ترغب فى تنمية مساحات أراضى بالعاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها مستقبل مصر، كما لابد من تحفيز الشركات الكبرى على الدخول، وتنفيذ مشروعات متكاملة تسهم فى رفع القيمة المضافة لمشروع العاصمة سريعا.