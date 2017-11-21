شركة تركية تطلب 25 فدانا لإقامة مدينة صناعية

أحمد عاشور: قالت مني زوبع رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن هناك زيادة بنسبة50% زيادة في عدد الشركات التي تم تأسيسها بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد، وتسعى الحكومة الوصول بمعدل الاستثمار الأجنبي لـ10 مليارات دولار خلال العام الجاري. جاء ذلك في تصريحات علي هامش الجولة التي تقوم بها و

أحمد عاشور:

قالت مني زوبع رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن هناك زيادة بنسبة50% زيادة في عدد الشركات التي تم تأسيسها بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد، وتسعى الحكومة الوصول بمعدل الاستثمار الأجنبي لـ10 مليارات دولار خلال العام الجاري.

جاء ذلك في تصريحات علي هامش الجولة التي تقوم بها وزيرة الاستثمار في محافظة الإسماعلية لافتتاح ووضع حجر الأساس لتوسعات للمنطقة الحرة العامة والمنطقة الاستثمارية.

وأضافت زوبع أنه يوجد طلبات للحصول علي أراضي بالمرحلة الثالثة للمنطقة الحرة بالإسماعيلية من شركات يابانية وكورية؛ لإقامة مشروعات جديدة، كما أن إحدى الشركات التركية طلبت الحصول علي 25 فدانا لإقامة مشروع للغزل والنسيج.

