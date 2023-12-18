شركة «تربو سليوشن» تخطط لميكنة إدارة أصول «MG» للتنمية العقارية

تستهدف شركة «تربو سليوشن» لحلول التكنولوجيا تنفيذ مشروع ميكنة إدارة الأصول المالية وغير المالية «ERB SYSTEM» داخل مجموعة «MG Developments» للتنمية العقارية.

وكشف علاء إدريس الرئيس التنفيذى للشركة عن توقيعها مؤخرا اتفاق توريد وتركيب أنظمة إدارة «ERB SYSTEM» للمجموعة لكنه لم يحدد قيمتها، مبينا أن المشروع سيجرى تنفيذه على مرحلتين، على أن يتم تسليمه بشكل كامل خلال شهر فبراير المقبل.

وأوضح «إدريس» – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن التعاقد سيسهم فى تطوير منظومة عمل الشركة المالية ورفع كفاءة العمليات الداخلية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن «تربو سليوشن» نفذت مشروع مماثل لصالح مصنع «إكسبيرس لاكى» لإنتاج التليفزيونات.

وتابع إن شركته تعمل حاليا على تطوير نموذج عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بنظام الإيجار الشهري وتسعى للوصول إلي 1000 كيان فى هذا الصدد.

وألمح إلى «تربو سليوشن» وقعت مؤخرا تعاقدا مع بنك «SAIB» لتقديم منظومة الدفع للشركات المنضمة لـ«الفاتورة الإلكترونية».

يُذكر أن شركة «تربو سليوشن» بدأت نشاطها فى عام 2015، وتقدم خدماتها لعدة شركات ومؤسسات، منها «يونيون إير»، وجامعة السادس من أكتوبر، ومكتب حسين صبور للاستشارات الهندسية، بالإضافة إلى منظومة الربط الإلكترونى للبنوك بالتعاون مع 40 شركة.

وتأسست «إم جى» للتنمية العقارية فى عام 1998 وتضم عدة كيانات تحت مظلتها منها الشركة الدولية للتنمية العقارية، و«الدولية للمقاولات»، وويزو«wizu» للصيانة وتشغيل المنتجعات السياحية، و«لوجيك» للتسويق والدعاية والإعلان، وأبسكيل «upscale» للتشطيبات.

ومن أبرز المشروعات التى نفذتها المجموعة خلال المرحلة الماضية «لايف هوم»، و«سكاى فيو» و«سكاى فيوبريميير» و«لافيدا» وهليوبوليس الجديدة السكنى المتكامل، و«هيدكوارتر بيزنس».