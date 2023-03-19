شركة تجزئة كندية تشتري 2200 محطة لتموين الوقود في أوروبا

وافقت شركة “أليمنتاشن كوشيه-تارد” الكندية التي تدير متاجر تجزئة على شراء 2200 محطة لتموين الوقود في أوروبا من شركة “توتال إنرجيز” مقابل 3.1 مليار يورو (3.3 مليار دولار أمريكي.)

أعلنت “كوشيه-تارد” أنَّها قدّمت عرضاً نهائياً لشراء كامل أصول التجزئة في ألمانيا وهولندا إلى جانب شراء حصة 60% من أسهم الشركة في بلجيكا ولوكسمبورج.

تبحث الشركة الكندية التي تضم سلسلة متاجر “سيركل كيه” عن عمليات استحواذ منذ فشل عرضها لشراء شركة البيع بالتجزئة الفرنسية “كارفور” قبل عامين في ظل معارضة حكومية لهذا الاستحواذ.

تغير طريقة استخدام محطات الوقود

تأتي الصفقة في ظل استعداد محطات الوقود للتحول من بيع الوقود إلى محطات للطعام والصيانة، إذ يهدف الاتحاد الأوروبي إلى حظر بيع المركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول 2035. ويشكّل هذا الحظر جزءاً من جهود تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

صرّح الرئيس التنفيذي لشركة “توتال”، مارك بويانيه، في البيان أنَّ “التحوّل في المركبات يغيّر طريقة استخدام العملاء لمحطات الوقود، وهذا التوجه الشديد يشير إلى الحاجة لتطوير خدمات وأنشطة جديدة في المتاجر على الأخص”.

حفّز هذا التحول صفقات أخرى في القطاع، إذ استحوذت “دبليو إن موريسون سوبرماركتس” على سلسلة متاجر التجزئة البريطانية المتعثرة مالياً “مك كولز ريتيل جروب” العام الماضي بعد حرب من العروض مع “إي جي جروب”، وهي شركة إنجليزية تملك محطات وقود، ويديرها الشقيقان زبير عيسى ومحسن عيسى، وأجرى المليارديران سلسلة من عمليات الاستحواذ على شركات البيع بالتجزئة، من ضمنها شركة “أسدا” (Asda) التي تدير أسواقاً تجارية في المملكة المتحدة.

الحد من انبعاثات الكربون

الصفقة التي أُعلن عنها الخميس ستساعد “توتال” على تحقيق هدفها لتخفيض مبيعاتها من المنتجات البترولية 30% بحلول 2030 كجزءٍ من خطة المجموعة للحد من انبعاثات الكربون. حيث تخلصت من شبكات محطات الوقود في إيطاليا وسويسرا والمملكة المتحدة منذ 2015.

تخطط “توتال” في الوقت نفسه لنشر محطات شحن على الطرق الرئيسية في المدن الكبرى في أوروبا، إذ تشير إلى أنَّ المركبات الكهربائية في الغالب ستُشحن في البيت أو العمل بدلاً من شحنها بمحطات الوقود. كما تطور المجموعة شبكة أوروبية للوقود الهيدروجيني للشاحنات بالمشاركة مع شركة “إير ليكويدي”.

ستموّل “كوشيه-تارد” الاستحواذ باستخدام النقدية والتسهيلات الائتمانية القائمة فضلاً عن برنامج للأوراق التجارية وقرض جديد.

حققت المحطات أرباحاً بنحو 455 مليون يورو في العام الماضي، وفقاً لتصريحات الشركة. تخطط “كوشيه-تارد” لإبرام عملية الشراء قبل نهاية 2023، برغم أنَّ ذلك يعتمد على عملية التشاور مع ممثلي الموظفين.

ستحتفظ محطات الوقود بعلامة “توتال إنرجيز” التجارية طالما تزودها الشركة بالوقود، وهو ما سيستمر لخمس سنوات على الأقل، كما ستحتفظ الشركة بأنشطتها المتعلقة بشحن المركبات الكهربائية خارج المحطات وبيع الوقود الهيدروجيني بالتجزئة وبيع الوقود بالجملة إلى جانب شبكة محطات وقود شركة “أيه إس 24” (AS 24) للشاحنات.