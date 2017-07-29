شركة تجدد للطاقة تعلن عن وظائف خالية

كتبت: دعاء حسنىأعلنت شركة "تجدد" للطاقة المتجددة، عن حاجتها لعاملين لخطوط إنتاجها ومندوب مبيعات خارجية وطيارين للتسليم المنتجات، وذلك بفرعيها فى العجوزة و6 أكتوبر.أوضحت الشركة، عبر موقع فرصنا للتوظيف الإلكترونى، أنها تتطلب 4 من العاملين لخطوط إنتاجها براتب 2000 جنيه، مقابل 12 ساعة عمل يوميا مع ا

كتبت: دعاء حسنى

أعلنت شركة “تجدد” للطاقة المتجددة، عن حاجتها لعاملين لخطوط إنتاجها ومندوب مبيعات خارجية وطيارين للتسليم المنتجات، وذلك بفرعيها فى العجوزة و6 أكتوبر.

أوضحت الشركة، عبر موقع فرصنا للتوظيف الإلكترونى، أنها تتطلب 4 من العاملين لخطوط إنتاجها براتب 2000 جنيه، مقابل 12 ساعة عمل يوميا مع اعتبار يوم الجمعة إجازة أسبوعية، وتتمثل أعمال تلك الوظيفة فى تحميل وتفريغ المواد المنقولة من وإلى المصنع، والعمل على خط الإنتاج، وتحتسب الشركة الوقت الإضافي، وتوفر سكنا تابعا لها ومواصلات وتأمين صحي واجتماعي، واشترطت فى المتقدمين لتلك الوظيفة سن يترواح بين 19 وحتى 35 عاما، ومؤهل متوسط يقبل من ثانوية فنية نظام ٣ سنوات، ولا يشترط إجادة اللغة الإنجليزية أو الحاسب الآلى.

وأعلنت عن حاجاتها لـ3 مندوبين تسليم على دراجة نارية “طيار” شريطة امتلاكهم دراجة نارية، للعمل بمنطقة العجوزة بالجيزة، وتتمثل الوظيفة فى نقل وتسليم شحنات من عملاء إلى مخزن الشركة، بعدد 8 ساعات عمل، وإجازة يومى الجمعة والسبت براتب بين 1800 و2200 جنيه، وتحتسب الشركة الوقت الإضافى وتوفر الشركة بدل مواصلات وتأمين صحى واجتماعى، واشترطت الشركة للتقدم لتلك الوظيفة، سنة خبرة ورخصة دراجة نارية، وأن يتراوح السن بين 21 و35 سنة، ولم تشترط الشركة إجادة للغة الإنجليزية أو برامج الحاسب الآلى.

كما طلبت شركة “تجدد” للطاقة، مسئول أول مبيعات خارجية للعمل بمقرها بالعجوزة بالدقى، على أن يتراوح عمر المتقدمين لشغل الوظيفة بين 26 و35 سنة، واشترطت حصول المتقدم لها على مؤهل عالٍ بتقدير جيد جدا، وإجادته لبرامج مايكروسوفت أوفيس، وأن يتمتع بخبرة 4 سنوات براتب بين 3000 و4000 جنيه نظير 8 ساعات عمل يومية عدا الجمعة والسبت إجازة أسبوعية.

أوضحت الشركة أن متطلبات مهنة مسئول المبيعات، قيامه بأعمال البيع والتعاقد مع العملاء، على أن يتم ذلك تبعا للسياسة المتبعة للمبيعات والمعتمدة من مدير التسويق والمبيعات، والإشراف على فريق المبيعات وتوجيه، خبرة في المبيعات عامة.

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