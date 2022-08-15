شركة تجارة الجملة : من حق المواطن صرف أي سلع من المقررات التموينية

أكد المهندس عادل عبد العزيز العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم إضافة المبالغ المالية التي تم تحديدها على بطاقات التموين مع بداية صرف مقررات شهر سبتمبر المقبل.

وقال عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد إنه من حق المواطن صرف أي سلع من قائمة المقررات التموينية.

وأضاف أنه يتم صرف سلع تموينية لنحو 64 مليون مواطن على قائمة المقررات التموينية بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه شهرياً.

يشار إلى أنه سيتم إضافة مبالغ مالية بقيمة 100 و200 و300 جنيها على 9.1 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 36 مليون مواطن .

وأوضح عبدالعزيز أن تكلفة ما سيتم طرحه للمواطنين المستهدفين من الدعم الاستثنائي يبلغ ما بين 5 إلى 6 مليارات جنيه تتحملها الحكومة خلال الـ6 ـشهر.

وأشار عبدالعزيز إلى أنه تم استيراد نحو 50 ألف طن أرز هندي من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية سيتم ضخهم على البطاقات التموينية ، موضحا أن مصر لديها شبه اكتفاء ذاتي من الأرز .

وقال عبدالعزيز إنه يتم صرف المقررات التموينية من خلال منافذ شركتي الجملة وبدالي التموين وفروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية، ولا يوجد نقص في أي سلعة من السلع التموينية.

سلع بطاقة التموين المضافة

وكانت الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدي شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت مساء اليوم بيان بالسلع الجديدة التي سيتم إضافتها على قائمة السلع التموينية بداية من شهر سبتمبر القادم.

وحصلت المال على صورة من القرار الذي تضمن 4 سلع جديدة وهي الدقيق والطحينة والتونة والمربي.

وسيتم طرح كيلو الدقيق معبأ بسعر 11 جنيها ، و ظرف طحينة بيضاء 140 جرام بسعر 2 جنيه ، و تونة مفتتة 140 جرام بسعر 12 جنيها ، مربي انواع 350 جرام بسعر 14 جنيه.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر منذ قليل توجيها وزاريا لضبط قواعد صرف السلع التموينية على بطاقة الدعم وعمليات صرف السلع للمواطنين بعد الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسر الأولى بالرعاية .

وذلك من خلال زيادة الدعم التمويني للأسر الأكثر احتياجا بمبالغ تتراوح من 100 جنيه إلى 200 جنيه و 300 جنيه طبقًا لعدد الأسر الموجودة على بطاقة الدعم لتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

واوضح المصيلحي في بيان اليوم ان التوجيه يتضمن صرف زجاجه زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.

وتابع: صرف 2 كيلو سكر لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 8 كيلو سكر للبطاقة الواحدة، وصرف 1 كيلو أرز للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن اربعه.

وقال المصيلحي: يتم صرف 2 كيلو ارز للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر، كما شمل التوجيه صرف عبوة مكرونه 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 وصرف 2 عبوة 800 جرام مكرونه للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر.

وأكد التوجيه على حق المواطن في صرف باقى المستحق من الدعم من أصناف قائمه السلع والتى زادت ب 5 سلع جديدة وهى مسلى نباتى( سمنه) ودقيق معبأ ؛وطحينة بيضاء وتونه ، ومربى ليصل عدد السلع التى تصرف لمنافذ التوزيع إلى 30 سلعه.

وشمل التوجيه الوزاري عدم تجاوز إجمالي السلع المشتراة لرصيد الدعم التمويني المقرر، ويسمح للمواطن بصرف حزمة السلع طبقًا لاحتياجاته وفيما لا يتجاوز خمسة جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة.

كما أكد التوجيه الوزاري على حق المواطن في صرف مستحقاته التموينية بحد اقصى 4 مرات في الشهر من المنفذ التمويني.