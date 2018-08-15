شركة تايلاندية تستثمر 100 مليون دولار فى مصنع للورق بالإسكندرية

■ الترتيب لزيارة وفد رسمى للقاهرة برئاسة وزير التجارة قبل نهاية العامسمر السيد:تعتزم شركة تايلاندية إنشاء مصنع للورق بمحافظة الإسكندرية، باستثمارات تقدر بنحو 100 مليون دولار، ومن المقرر أن يبدأ إنتاجه العام المقبل.وقال تاليرنجساك فونجسامسورن، وزير مفوض لمكتب الشئون التجارية التابع للسفارة ا

■ الترتيب لزيارة وفد رسمى للقاهرة برئاسة وزير التجارة قبل نهاية العام





سمر السيد:



تعتزم شركة تايلاندية إنشاء مصنع للورق بمحافظة الإسكندرية، باستثمارات تقدر بنحو 100 مليون دولار، ومن المقرر أن يبدأ إنتاجه العام المقبل.



وقال تاليرنجساك فونجسامسورن، وزير مفوض لمكتب الشئون التجارية التابع للسفارة الملكية التايلاندية بالقاهرة، فى حوار مع «المال»، إن الإنشاءات بدأت بالفعل، وذلك بعد انتهاء جميع التفاصيل المتعلقة بإجراءات الاستثمار، مثل التراخيص، وغيرها.

وأضاف أنه من المقرر توجيه الإنتاج للسوق المحلية والتصدير، معتبراً أن موقع مصر الجغرافى، كمركز تجارى يربط بين منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ميزة يمكن الاستفادة منها فى توصيل إنتاج المصنع لأكبر عدد من المستهلكين بالأسواق الخليجية والأفريقية.

وأشارت تقارير نشرتها «المال» فى فبراير الماضي، إلى ارتفاع أسعار الورق المستورد، وقال أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إن الزيادة ستدفع المطابع إلى رفع أسعارها، بما فيها المتعاقد عليها فى وقت سابق، وتستهلك السوق المحلية نحو 500 ألف طن ورق سنويًا، تنتج مصر منها نحو 200 ألف طن.



وفى سياق متصل، قال تاليرنجساك فونجسامسورن، إن المكتب استقبل مؤخرأً بعض الاستفسارات من شركات تايلاندية عن مناخ الأعمال المصرى، وكيفية الاستثمار بالسوق المحلية، مشيراً إلى أن الاستثمارات التايلاندية بمصر تقتصر على المطاعم والفندقة والخدمات، ويعمل ما يقرب من 15 مطعماً بمدينتى شرم الشيخ والغردقة، وغيرهما، كما أن فندق دوسيت ثاني، الذى يعمل بنظام الفرانشيز، يديره رجال أعمال تايلانديون.



ولفت إلى أن المكتب يرتب حالياً لزيارة وفد تجارى للقاهرة، قبل نهاية العام الجاري، برئاسة وزير التجارة، وبحضور مسئولى عدد من الوكالات الترويجية للصادرات والسياحة والاستثمار، ومن المقرر أن تشهد الزيارة عقد الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة، فضلاً عن التوقيع على خطة عمل فى جميع القطاعات، مثل السياحة، والتعليم، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة.