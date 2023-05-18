شركة تابعة لمجموعة منصور تشتري رخصة فريق جديد لكرة القدم في أمريكا

أعلنت شركة “مان كابيتال”، الذراع الاستثمارية لمجموعة منصور ، عن شرائها للرخصة رقم 30 من دوري النخبة الأمريكي لكرة القدم لإنشاء فريق جديد في مدينة سان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية.

سيبدأ الفريق اللعب في منافسات دوري النخبة الأمريكي اعتبارًا من موسم 2025 على استاد سنابدراجون بالمدينة، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة لتنويع محفظتها الاستثمارية في العديد من الأنشطة حول العالم والتوسع في الاستثمار الرياضي وتحقيق أعلى عائد للمساهمين.

وتعتزم مان كابيتال دعم الفريق بأفضل العناصر وتطبيق منهج Right to Dream في تنمية وصقل المهارات الكروية بالنادي، خاصة مع ما تتمتع به RTD من خبرة كروية ممتدة وفريدة من نوعها.

وبالحديث عن أكاديمية الحلم، فقد قامت مان كابيتال، الذراع الاستثمارية لمجموعة منصور بالتوسع في محفظة استثماراتها سابقا لتصبح مصر ركيزة هامة في خطه أكاديمية الحلم بهدف منح الفرصة لتطوير المواهب المصرية وتصديرها عالميًا.

إضافة إلى التوسع في خطه الأكاديمية على المستوى الأفريقي، حيث يُعد هذا الاستثمار نتاج خطة طويلة الأجل للمساهمة في تطوير والبحث عن المواهب المصرية والأفريقية واكتشافها. ويُمثل الاستثمار الخاص بالفريق الجديد في سان دييجو مرحلة لاستكمال أهداف أكاديمية الحلم وتوفير فرص مختلفة لأبناء الوطن.

كما يمثل شراء رخصة النادي الجديد فرصة عالمية هامة للمواهب المصرية في كرة القدم للاحتراف في الدوري الأمريكي والاستفادة من أكاديمية الحلم Right to Dream التي ستتولى أيضًا تدريب وتنمية مهارات الفريق الجديد. ومع الإعلان عن انضمام الفريق الجديد في سان دييجو لمنافسات دوري النخبة الأمريكي، أصبح هناك 19 ناديًا كرويًا في دوري النخبة الأمريكي لكرة القدم منذ عام 2005 حتى الآن، وهو ما يمثل تطور لمنظومة كرة القدم في أمريكا الشمالية بأكملها، خاصة وأن مدينة سان دييجو تتمتع بتاريخ رياضي طويل ومتميز.

وتعليقًا على ذلك، قال محمد منصور: “يمثل شراء رخصة الفريق الجديد في مدينة سان دييجو أحدث الصفقات الرياضية لشركة مان كابيتال، حيث سينافس ضمن دوري النخبة الأمريكي لكرة القدم، والذي يمثل أعلى منافسات كرة القدم في البلاد.

ومن خلال أكاديمية الحلم في مصر، سيكون لدى الناشئين المصريين فرصة متميزة للعب والتدرب في النادي والاحتكاك الدولي والانطلاق للمنافسات الاحترافية على مستوى عالمي في كرة القدم، وهو ما يمثل حلم كل لاعب ناشئ”.

سيلعب الفريق الجديد مباريات دوري النخبة الأمريكي لكرة القدم على ملعب إستاد سنابدراجون، والذي يمثل وجهة رياضية هامة لمحبي كرة القدم في سان دييجو، حيث استضاف مباراة ودية بين فريق نادي تيخوانا وكلوب أمريكا وهما من فرق الدوري المكسيكي، هذا إلى جانب استضافته لعدد من الأحداث الكروية الدولية الهامة خلال الفترة القادمة من بينها مباراة المكسيك والكاميرون يوم 10 يونيو القادم ومباراة نصف النهائي ضمن منافسات كأس كونكاكاف الذهبي يوم 12 يوليو القادم.

جدير بالذكر أن شركة مان كابيتال تأسست عام 2010 في بريطانيا، وهي مؤسسة مالية مستقلة والذراع الاستثمارية والاستشاري العالمي لمجموعة منصور. تعمل الشركة في مجموعة من القطاعات المختلفة بما في ذلك الخدمات اللوجستية والعقارات والبترول والغاز والتعليم والاتصالات والتكنولوجيا والرعاية الصحية.

وتعد مجموعة منصور من الكيانات الوطنية منذ تأسيسها في مصر عام 1975، وتتنوع استثمارات المجموعة حول العالم في أنشطة اقتصادية متنوعة لتقدم نموذج متميز للكيانات الاقتصادية الوطنية ويستحوذ السوق المصري على النسبة الأكبر من استثمارات المجموعة، حيث تمتلك كل من منصور أوتوموتيف ومانتراك وكاتربلر وأكاديمية Right to Dream وغيرهم.