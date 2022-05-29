شركة تابعة لزين السعودية تحصل على موافقة الجهة المعنية لشراء مواقع أبراج الاتصالات

أعلنت شركة زين السعودية اليوم الأحد موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة على استحواذ شركة زين للأعمال المحدودة، وهي شركة تابعة لزين السعودية‫،‬ على ما لا يقل عن 8069 موقعا من أبراج الاتصالات المملوكة لزين السعودية.

وقالت زين السعودية في بيان للبورصة إن هذه الموافقة مشروطة بحصول شركة زين للأعمال المحدودة على ترخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية، مشيرة إلى أن الشركة ستعمل “على استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص وفق الأنظمة واللوائح”.

مجلس إدارة زين يوافق على عروض للاستحواذ على حصص في البنية التحتية لأبراج زين

كان مجلس إدارة زين السعودية وافق في فبراير على العروض النهائية المقدمة من كل من صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي في المملكة، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز وشركة سلطان القابضة للاستحواذ على حصص في البنية التحتية لأبراج زين السعودية.

صندوق الاستثمارات العامة يتقدم بعرض لشراء 60% من أبراج زين

وفي سبتمبر، أعلنت زين السعودية أن صندوق الاستثمارات العامة تقدم بعرض غير ملزم لشراء حصة 60% في أبراج زين السعودية، بينما عرض الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز وشركة سلطان القابضة شراء 10% لكل منهما.

وقُيمت الأبراج بمبلغ 807 ملايين دولار.

وكانت زين التي ستحتفظ بحصة 20% قالت إنها تخطط لبيع البنية التحتية للأبراج غير المستخدمة بينما تحتفظ بجميع هوائيات الاتصالات اللاسلكية والبرامج والتقنيات والملكيات الفكرية.

زين: موافقة الهيئة مرتبطة بالعروض النهائية المعلن عنها مسبقا

وقالت زين السعودية في بيانها اليوم الأحد إن موافقة الهيئة مرتبطة بالعروض النهائية المعلن عنها مسبقا المقدمة من كل من صندوق الاستثمارات العامة والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز وشركة سلطان القابضة “حيث سيستحوذ كل منهم على حصص من شركة زين للأعمال المحدودة تمثل حصصهم في البنية التحتية للأبراج”.

أرباح زين تقفز 98% فى الربع الأول

يذكر أنه فى منتصف الشهر الماضى، أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية زين ارتفاع أرباحها الصافية الفصلية بنسبة 98% لتصل إلى 81 مليون ريال (21.60 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع 41 مليون ريال قبل عام.

وعزت زين في بيان للبورصة السعودية هذه الزيادة إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 12.44% بواقع 241 مليون ريال بسبب النمو في إيرادات قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس ومصادر إيرادات أخرى.

وقالت زين إن هذا جاء رغم ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 30.6 % بواقع 221 مليون ريال، وارتفاع النفقات التشغيلية بواقع 33 مليون ريال، مقابل انخفاض في مصاريف الإطفاء والاستهلاك بمقدار 56 مليون ريال.

وأظهرت النتائج المالية الموحدة السنوية لشركة زين، تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 17.69% في العام 2021، إلى 214 مليون ريال، مقابل 260 مليون ريال أرباح العام 2020.