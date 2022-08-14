شركة بيورتي السعودية تستثمر في «أبيتيتو» للتجارة الإلكترونية

أعلنت شركة أبيتيتو للتجارة الإلكترونية وتوصيل السلع الاستهلاكية، التي تعمل في مصر و تونس والمغرب، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بيورتي لتقنية المعلومات، وهي شركة مساهمة مغلقة تتخصص في حلول البنية التحتية التقنية والخدمات المدارة و الاستثمارات، بهدف تمويل توسع الشركة المصرية الناشئة ودعم عملياتها في المنطقة.

بموجب هذا التعاون، تصبح “بيورتي” شريكا سعوديا لـ “أبيتيتو” يوفر لها الاستثمار اللازم لدعم خطط توسعها في السوق السعودية بشكل خاص، والخليجية بشكل عام.

وينضم الرئيس التنفيذي لشركة “بيورتي” عبدالله بن عبدالعزيز النملة، إلى مجلس إدارة شركة” أبيتيتو”, وتعد هذه الشراكة جزءا من خطة “أبيتيتو “لجمع 25 مليون دولار لتمويل هذا التوسع ودعمه.

يأتي ذلك في إطار توسع عمليات “أبيتيتو” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، حيث استطاعت المنصة خلال عامين فقط تعزيز تواجدها في ثلاث مدن في السوق المصرية.

و قام أكثر من 500 ألف عميل بتحميل التطبيق , إلى جانب نمو أعمال المنصة بنسبة 300% خلال الربع الأخير من العام الجاري، وكذلك تمكنت الشركة من اقتحام أسواق شمال و غرب أفريقيا.

و استحوذت “أبيتيتو” مؤخرا على شركة “لمة” التونسية لتوسيع عملياتها في تونس والمغرب وغرب إفريقيا

و تأسست “أبيتيتو” للتجارة الإلكترونية وتوصيل السلع الاستهلاكية، في مارس 2020، بهدف تيسير عمليات التجارة التقليدية وتقديم حلول سريعة ومبتكرة لتلبية احتياجات المستهلكين بشكل فعال.

وتعمل “أبيتيتو” من خلال نموذج المتاجر المظلمة، حيث تتيح للعملاء طلب منتجات البقالة و المنتجات المنزلية من خلال التطبيق الذي يتيح أكثر من 2000 منتج علي المنصة، ثم تسليمها إلى العملاء في منازلهم في أقل من 30 دقيقة.

الرئيس التنفيذي لشركة أبيتيتو : نتطلع إلى ما يحمله التعاون بيننا من فرص استثمار واعدة

وتعليقا على هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “أبيتيتو”، شهاب مختار:-” سعداء للغاية بالشراكة مع “بيورتي” المقدمة لحلول تقنية المعلومات و الاستثمار، ونتطلع إلى ما يحمله التعاون بيننا من فرص واعدة للاستثمار في السوق السعودية، كما نفخر كثيرا بثقة “بيورتي” في نموذج أعمالنا”.

وأضاف” نهدف إلى توسيع عملياتنا بشكل كبير في السوق السعودية، مما يمهد الطريق للاستثمار في الأسواق المجاورة الواعدة”.

رئيس مجلس إدارة شركة “بيورتي” : أبيتيتو استطاعت التوسع بسرعة في العديد من الأسواق خلال فترة زمنية قصيرة

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة ” بيورتي”، المهندس فيصل بن عبدالله العبد السلام:” نسعى إلى دعم أنشطة الشركات الناشئة بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وقد أثبتت “أبيتيتو” جدارتها كشركة ناشئة استطاعت أن تتوسع في عدد من الأسواق خلال فترة زمنية قصيرة، الأمر الذي يعكس رؤيتها و كفاءة فريقها”.

الرئيس التنفيذي لشركة “بيورتي” : نسعى لخلق فرص قوية للاستثمار من خلال تفعيل الشراكة

كما عبر الرئيس التنفيذي لشركة “بيورتي” عبدالله بن عبدالعزيز النملة، عن سعادته بالانضمام إلى مجلس إدارة “أبيتيتو” قائلاً “متحمس للغاية لانضمامي إلى “أبيتيتو”، وأتطلع من خلال دوري الجديد إلى تفعيل الشراكة بين الطرفين لخلق فرص قوية للاستثمار، وذلك لما تتمتع به “أبيتيتو” من إمكانيات تمكنها من التوسع والنمو”.

في سياق متصل، أعلنت شركة “بيورتي” مطلع هذا العام البدء في عملية إدراج أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودي “نمو” – السوق الموازية “، وذلك بهدف التوسع في أعمال الشركة واستدامة عملياتها المختلفة.