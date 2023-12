شركة «بى إيه إس إف» للحلول الزراعية تشارك فى قمة المناخ «COP28» بالإمارات

أعلنت شركة “بى إيه إس إف للحلول الزراعية (BASF Agricultural Solutions)، الشركة الرائدة عالميًا في الحلول الزراعية وإحدى وحدات أعمال ” بى إيه إس إف (BASF)” أكبر منتجي الكيماويات في العالم، عن مشاركتها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) ، الذي تستضيفه الإمارات هذا العام بمدينة “إكسبو دبي” بهدف توحيد الجهود العالمية وتحديد فرص التعاون لإيجاد الحلول للتحديات المناخية.

وتضمنت مشاركة الشركة، حضور الدكتورة إنجي زكي، مديرة الاستدامة والحلول الرقمية بالشركة (BASF Agricultural Solutions)، أمس في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بالمنطقة الزرقاء عنوانها “تأمين المحاصيل المستدامة: ما يحتاجه المزارعون من أجل القدرة على التكيف مع المناخ على المدى البعيد”” Securing Sustainable Harvests: what growers need for long-term climate resilience”؛ حيثما استعرضت الشركة النموذج الناجح لشراكاتها مع المجتمع الريفي الهندي، والذي نجح في تدريب ودمج أكثر من ثلاثة آلاف مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة بشكل أفضل في سلسلة القيمة الزراعية مما يجعلهم أكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ والتحديات الزراعية الأخرى.

وعن مشاركتها في قمة المناخ COP28 بدبي، أشارت “زكي” إلى أن الشركة تستمر في دعم التزامها، التي شرعت فيه خلال الدورة 27 من القمة، التي استضافتها مصر العام الماضي. إذ تستمر الشركة في دفع عجلة تحول المجتمع الزراعي إلى البدائل الرقمية والخضراء لتعزيز قدرة القطاع على التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره الضارية على المحاصيل والقطاع بصفة عامة.

وتحضر “زكي” أيضًا جلسة نقاشية أخرى بعنوان: “تقنيات زراعية تقود التغيير” “ Agricultural Technologies driving changeفي المنطقة الخضراء يوم 10 ديسمبر الحالى لمناقشة أهمية التحول الرقمي في القطاع الزراعي، وذلك وسط نخبة من رواد الصناعة والخبراء كسابقتها، حيث تقدم فيها التجربة الناجحة للشركة في مصر من خلال تطبيق “أرضنا” الرقمي لاكتشاف الآفات والأمراض الزراعية استباقيًا، مما يمثل ثورة في الحلول الزراعية الرقمية في المجتمع الزراعي المصري.

وأعربت “زكي” عن تطلعها للمشاركة في هذه الجلسة، حيث صرحت بأنها فخورة بما حققته الشركة في مصر من إنجازات، استطاعت إحداث طفرة حقيقية في حياة المزارع المصري والقطاع عامةً، مشيرة إلى الحلول الرقمية لمنصة “أرضنا”، وتأثيرها المستدام على إنتاجية المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وجودة المحاصيل. إذ وصلت تلك الحلول إلى أكثر من 7000 من أصحاب الحيازات الصغيرة، مما يغطي 27% من إجمالي مزارعي الطماطم في مصر.



وتضم شركة “بى إيه إس إف” للكيماويات (BASF Chemicals) بفريق ضخم من المتخصصين يضم 111000 شخص من جميع أنحاء العالم، حيث تخدم الشركة أكثر من 90.000 عميل في مختلف الصناعات في أكثر من 90 دولة، مع ما يزيد على 900,000 مساهم ممن يتشاركون رؤية تحقيق التنمية من خلال الابتكار والاستدامة.