شركة بورسعيد لتداول الحاويات تنجح فى تداول طرد بوزن 105 أطنان



نجحت شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع برئاسة اللواء محمد عبد القادر جاب الله (المشغل لمحطة حاويات ميناء غرب بورسعيد) فى تحقيق رقم قياسي جديد فى تفريغ الطرود ذات الحمولات الكبيرة، وذلك ضمن خدمات تفريغ البضائع العامة Bulk break التى تقدمها الشركة لعملائها.

وأكد بيان صادر عن الشركه أن الطرد الذي قامت محطة حاويات الشركة بتفريغه تبلغ حمولته ١٠٥ أطنان ذو ابعاد خاصة تابع لخط CMA CGM وهو أحد الخطوط الكبيرة المتعاملة مع المحطة.

ولفت البيان أنه قد تم التعامل مع عملية التفريغ بنجاح من خلال فريق عمل ذو خبرة وكفاءة من الشركة، كما تم الاستعانة بأحد الرافعات العائمة التابعة لهيئة قناة السويس و ذلك فى زمن قياسي.

و تعد عملية تداول الطرود سجل جديد فى نشاط تداول البضائع العامة للشركة وعمليات تفريغ الطرود بهذا الوزن فى ميناء غرب بورسعيد.

وسبق للشركه أن قامت فى ٢٠١٩ بتداول احد المهيئات التابعة للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بوزن اكثر من ١٠٠ طن على الرصيف الجديد للبضائع العامة فى شرق بورسعيد بواسطة فريق كفء من الشركة فى مثل هذه العمليات.

وتتبع شركة بورسعيد لتداول الحاويات الشركه القابضه لأعمال النقل البري والبحرى وزارة قطاع الأعمال وتهتم بجانب تداول الحاويات والبضائع العامه بتحسين جودة الخدمات المقدمه لعملائها ومستعد للتوسع فى الخدمات اللوجستية.