شركة «بلاك روك» تنفي تقدمها بعرض منافس لشراء «كريدي سويس»

نفت شركة “بلاك روك” أنها تعمل على عرض شراء منافس محتمل لشراء بنك “كريدي سويس”، بعد أن ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أنها مهتمة بإبرام صفقة.

عرض شراء كريدي سويس

ووفقاً لمتحدث باسم عملاق الاستثمار الأميركي: “بلاك روك” لا تشارك في أي خطط للاستحواذ على كل أو أي جزء من “كريدي سويس”، وليس لديها مصلحة في القيام بذلك”.

كانت صحيفة “فاينانشيال تايمز” ذكرت أن الشركة الأميركية تدرس خيارات مختلفة وتعمل مع مستثمرين آخرين على صفقة محتملة.

جاء ذلك بعد أن دخل البنك السويسري في محادثات بشأن اندماج محتمل مع “يو بي إس” الأميركي. بحسب ما نقلته الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر لم تحددهم.

أفادت “فاينانشيال تايمز” يوم الجمعة أن مجلسي الإدارة في أكبر بنكين في سويسرا قد يجتمعان بشكل منفصل في نهاية هذا الأسبوع لبحث فكرة جمع الأعمال، مع محادثات ينظمها البنك الوطني السويسري ومنظم القطاع المالي في البلاد.