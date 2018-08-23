شركة بريطانية تبحث عن مانح أحضان محترف

خالد بدر الدين:أعلنت شركة تيم تاكتيكس Team Tactics المتخصصة فى بتنظيم فعاليات الشركات في بريطانيا، أنها ستوفر فعاليات "الأحضان" للموظفين الذين يشعرون بتوتر، وأنها تبحث عن "مانح أحضان محترف" بأجر مرتفع يصل إلى حوالى 40 دولار فى الساعة الواحدة. وذكرت قناة سكاى نيوز إنه سيتم تنظيم هذه الجلس





خالد بدر الدين:





أعلنت شركة تيم تاكتيكس Team Tactics المتخصصة فى بتنظيم فعاليات الشركات في بريطانيا، أنها ستوفر فعاليات “الأحضان” للموظفين الذين يشعرون بتوتر، وأنها تبحث عن “مانح أحضان محترف” بأجر مرتفع يصل إلى حوالى 40 دولار فى الساعة الواحدة.

وذكرت قناة سكاى نيوز إنه سيتم تنظيم هذه الجلسات في “ردهة الاسترخاء” التي تعتمد على وسائل راحة استرخاء مستمدة من الثقافة الهندية والمغربية لتخفيف ضغوط الحياة والعمل، مع تزايد نسبة التوتر التي يتعرض لها الناس بشكل يومي، وبالتالي فإن حاجتهم لوسائل الاسترخاء كبيرة، الأمر الذي دفع الشركة لتقديم خدمات الحضن أو العناق.

وأوضحت شركة تيم تاكتيكس والتى تعنى تكتيكات الفريق أن فعاليات “الأحضان” قد تستمر لمدة 8 ساعات يوميا لمنح الموظفين و المشاركين فيها أكبر قدر من الأحضان، بعد أن أكدت دراسات عديدة أن الحصول على “حضن” أو عناق أو التواصل بين الأشخاص من خلال التلامس يساعد الجسم على إفراز هرمونات السيروتونين والأوكسيتوسين المشهورة باسم “هرمونات السعادة”، لأنها تؤثر على الحالة المزاجية وخفف من التوتر والاكتئاب، وتحول الحزن إلى سعادة مما يؤثر إيجابا على سلوك الأشخاص وأحاسيسهم، ويصبحون أكثر إنتاجية فى أعمالهم.

