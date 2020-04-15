شركة بالإسكندرية تصنع جهاز تعقيم ذاتى للوقاية من «كورونا» وتعتمد من «الصناعة»

قال إبراهيم أبو الحسن رئيس شعبة منتجات البلاستك بالغرفة التجارية بالإسكندرية إنه تم الانتهاء من اعتماد جهاز التعقيم الجديد من وزارة الصناعة قبل يومين

نجحت عدد من الكوادر الفنية المصرية فى إحدى شركات التصنيع والمقاولات بالإسكندرية فى تصنيع أول نموذج مصرى من مواد معالجة ضد التفاعلات لتعقيم الإنسان من منتجات غير بلاستيكية لعدم التفاعل مع مكونات التعقيم ضد فيروس كورونا المستجد بهدف استخدامه فى عدة مواقع فى الفترة القادمة .

وقال إبراهيم أبو الحسن رئيس شعبة منتجات البلاستك بالغرفة التجارية بالإسكندرية إنه تم الانتهاء من اعتماد جهاز التعقيم الجديد من وزارة الصناعة قبل يومين؛ تمهيداً للبدء فى تركيبه فى عدة منشأت وأبرام تعاقدات على تصنيعه وبيعة لعدة جهات للمساعدة فى الوقاية من فيروس الكورونا المستجد .

وأضاف لـ”المال” أن الجهاز الأول سيتم تركيبة يوم الجمعة المقبل بمدخل مديرية أمن الإسكندرية لتعقيم كل رواد المديرية ، لافتاً إلى أن الجهاز الثانى سيتم تركيبه بعد الانتهاء منه بمستشفى الحميات بالإسكندرية.



الجهاز الجديد يتميز عن الأجهزة المماثلة بتصنيعة من مادة الجى ار بى

وأشار رئيس شعبة منتجات البلاستك بالغرفة التجارية بالاسكندرية إلى أن الجهاز الجديد يتميز عن الاجهزة المماثلة من حيث مكونات تصنيعة من مادة الجى ار بى والتى تضمن ضمان هيكل الجهاز لمدة خمس وعشرون عاماً من الشركة المنتجة .

وأوضح ابو الحسن أن معظم الأجهزة المماثلة التى يتم تصنيعها من البلاستك والاكلريرك قد تتفاعل مع المواد الكيماوية المستخدمة فى التطهير والتعقيم كالكلور وخلافة ، ما يؤدى إلى تأكل بعض تلك المكونات مع الاستخدام فى خلال عدة أشهر ، لافتاً إلى أن هذا الجهاز بتصميمه من مادة الجى اربى يتجاوز هذه المشكلة فى بعض الأجهزة المماثلة.

وأكد رئيس شعبة منتجات البلاستك بالغرفة التجارية بالاسكندرية أن شركة فاركو للأدوية تعاقدت على تركيب أجهزة مماثلة بالشركة لحماية العاملين بها ، سيتم إنتاجها وتسليمها فى وقت لاحق .

وتتزايد أهمية أجهزة التعقيم الذاتى للأفراد فى الفترة الحالية فى ظل احتمالية استمرار الأوضاع الحالية وما يصاحبها من تداعيات انتشار فيروس الكورونا المستجد ، وسط اتجاه البعض لاستمرار عجلة العمل والإنتاج.