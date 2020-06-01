شركة باسف للكيماويات توفر المطهرات مجانا للمزارعين

بدأت شركة بى ايه إس إف، للكيماويات، بالتعاون مع شركة ماى واى My Way، إحدى الشركات المصنعة لمنتجات العناية بالمستهلك فى مصر، إنتاج مواد التنظيف للتبرع بها للمستشفيات التي تعالج المرضى المصابين بكوفيد-19 فى منطقة القاهرة الكبرى، لكى تستخدم فى تطهير الأرضيات والمعدات غير الطبية، حيث تقوم بى ايه إس إف بإنتاج بعض المواد الخام المستخدمة فى تصنيع مواد التنظيف.

وبصفتها المزود للحلول الزراعية عبر المناطق الريفية فى مصر، فإن بى ايه إس إف تمد يد العون للمزارعين أيضًا، فمن خلال بائعى التجزئة فى صعيد مصر وغرب الدلتا ووسط وشرق الدلتا، يتم توفير مطهرات الأيدى مجانًا لهم، الذين يتم إعلامهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وحملة الرسائل النصية القصيرة حول ممارسات النظافة الجيدة التى تساعد على وقف انتشار كوفيد-19.



يقول زافييه فرفايه، المدير التنفيذى لمؤسسة بى ايه إس إف لمصر والسودان ودول شرق المتوسط: “إن انتشار وباء كوفيد-19 يمثل تحديًا لمصر وللعالم أجمع. في مقرنا الرئيسي في ألمانيا، بدأنا إنتاج مطهر للمستشفيات القريبة. وكعلامة على التزامنا تجاه مصر والمصريين، أردنا توسيع حملة “أيادى العون” هذه إلى مصر والمساعدة في نطاق إمكانياتنا ”

ويضيف فرفايه: “باستخدام موادنا الخام يمكننا إنتاج كمية كبيرة من مواد التنظيف للمستشفيات”. ويؤكد فرفايه “نحن فخورون بالعمل مع أحد عملائنا وهى شركة ماى واى لحماية صحة وسلامة الإنسان.”

ويشرح مجدى السبكى المدير الإقليمى للحلول الزراعية لدول حوض النيل والشرق الأوسط، أن شركة بى ايه إس إف وجهت بشكل أساسى جزءًا كبيرًا من جهود التواصل مع المجتمع نحو خدمة ودعم وتعليم المزارعين من خلال عياداتها المتنقلة. يقول السبكى: “يعتبر المزارعون في مصر ضمن الفئات الأكثر احتمالا للتعرض لوباء كوفيد-19. من تجربتنا مع العيادات المتنقلة، نعلم أنهم لا يستطيعون دائمًا الوصول إلى المعلومات الصحيحة، ولهذا السبب قررنا دعمهم بحملة توعية وتزويدهم بمطهرات يدوية مجانية من خلال نقاط البيع لدينا. إنها امتداد منطقي لحملتنا المجتمعية خلال هذه الأوقات الصعبة. “

ويضيف السبكى: ” نحن نوجه التحية والتقدير لتفانى جميع المزارعين، والعاملين بالخطوط الأمامية لسلاسل التوريد، والموزعين، وكل شخص آخر يعمل بثبات في السلسلة الغذائية بأكملها لضمان وجود ما يكفي من الغذاء على طاولاتنا، خاصة خلال هذه الفترة الصعبة”.

وتنشط بي ايه إس إف فى مصر فى مجموعة واسعة من الصناعات بما فى ذلك العناية الشخصية والمنزلية، المحفزات، الطلاء، كيماويات البناء، حماية المحاصيل، الأصباغ، المواد الوسيطة والأحادية، التغذية والصحة، قطاع الكيماويات، المواد التشخيصية، والبتروكيماويات، وأنشطة التشغيل الأخرى.